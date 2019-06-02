Празднование 163-летия Благовещенска завершилось 10-минутным салютом (фото)

Как сообщало ИА «Амур.инфо», сотни спортсменов приняли участие в марафоне «Бег к мечте», также прошли велогонка, танцевальные выступления, концерты и выставки. Для горожан работали фотозоны, проводили мастер-классы, показывали дефиле.

Торжества завершились 10-минутным фейерверком, посмотреть на который в центр города пришли тысячи горожан.

В течение всего дня порядок охраняли сотрудники полиции. Перекрытие на участке улицы Ленина от Пионерской до Шимановского будет снято после 22:30.

Фото: Амур.инфо