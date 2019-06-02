Средоточие культуры и истории: Благовещенск отмечает 163-летие (фото, видео)

Благовещенск с небывалым размахом отмечает 163-летие со дня рождения. В воскресенье, 2 июня, центр города превратился в сплав протяженной концертной площадки, выставок и фотозон.

На набережной Амура развернулся «Культурный город». На танцплощадке проводили баттлы, исполняли музыку индейцы из Эквадора – традиционные гости АмурЭкспоФорума. Возле ротонды развернулась площадка Академии современного развития Анастасии Азаровой – юные модели демонстрировали вокальные и хореографические данные.

Рядом разместились площадки праздничных агентств. Малышей развлекали артисты шоу мыльных пузырей и ростовые куклы. Много внимания привлек шатер-портал виртуальной студии.

Амурская детская клиническая больница представила дефиле в медицинской форме. Зрителям показали образцы одежды врачей и медсестер начиная с конца XIX века. Некоторые экземпляры хранились на складах, дожидаясь своего часа, как, например, одеяние хирурга с завязками сзади. Сейчас такое уже не используется.

Возле бронекатера модели представили наряды, разработанные студентами Амурского колледжа сервиса и торговли. Здесь же провели мастер-класс по карвингу: в присутствии гостей изготавливали удивительной красоты блюда. Желающие могли купить кондитерские изделия, изготовленные студентами.

«Этот день города показал, чем живет город, чем богата его история, чем интересна нынешнему поколению. Это был турбокультурный город. Все возможные места, от горпарка до улицы Островского, заняты выставочными площадками, перфомансами, танцевальными баттлами, стендами, дефиле», – передает с места событий автор рубрики «Культпросвет» на Амур.инфо Наталья Наделяева.

На участке улицы Ленина от Пионерской до площади, выставили необычные автомобили. Гуляющие активно интересовались мотоциклами и кабриолетами.

На площади тем временем шел городской бал. В нем участвовали клуб исторического танца «Велетта», курсанты, девушки в бальных платьях, Ассоциация пожилых людей. Обязательное условие для участия – соответствие дресс-коду: все танцоры должны носить историческое платье.

Танцевальное действо было сопряжено с включениями с главной сцены Благовещенска, где показывали исторические реконструкции. Так, рассказ о том, по каким случаям проводились балы в Благовещенске, сопровождался разыгранной историей, демонстрирующей, как мог быть объявлен бал в Благовещенске по случаю подписания Айгунского договора.

Там же, на улице Ленина, возле здания правительства Амурской области, раскинулась улица благовещенских музеев. Здесь представлены экспонаты из хранилищ общественных объединений, ДОСААФ, музея амурского медколледжа. Светлана Санатова, благовещенский дизайнер, президент конкурса «Магия моды», организовала историческую фотозону, где дамы могли примерить исторический наряд.

Свои собрания показали и благовещенские коллекционеры, антиквары. Цветочные салоны, праздничные агентства подготовили фотозоны. Любители фотосессий могли запечатлеться в образах «на сеновале», «в цветочном поле».

В 19:45 на сценическом комплексе площади Ленина начнется концертная программа.

В 21:50 празднование 163-й годовщины со дня основания Благовещенска завершится фейерверком.

Участок улицы Ленина от Пионерской до Шимановского откроют для движения транспорта после 22:30.