В новостройках Хэйхэ граждане России купили примерно 200 квартир

В Хэйхэ растут цены на недвижимость. За последние 5 лет стоимость квадратного метра жилья на территории соседнего города выросла в 2 раза. Граждане России за этот период приобрели около 200 квартир в многоэтажках центральной и восточной части Хэйхэ.

«Российские граждане очень любят покупать квартиры в Хэйхэ. За последние 5 лет гражданами РФ в городе было куплено около 200 квартир, преимущественно в новостройках в центре и в восточной части города. Они в основном покупали недвижимость в новых домах, близ улицы Тунцзянлу, которая соединяет железнодорожный вокзал с таможней», – сообщил источник Biang.ru в администрации Хэйхэ.

Ожидается, что цены на недвижимость на соседнем берегу продолжат свой рост. «Пять лет назад, стоимость одного квадратного метра в среднем по Хэйхэ составляла 2 500 юаней, а сейчас уже превысила 5 000 юаней», – отметил источник в администрации китайского города.