На севере Приамурья столкнулись вахтовка и бетономешалка: пострадали пять человек

В Амурской области при столкновении вахтовки с бетономешалкой пострадали пять человек. ДТП произошло на федеральной автодороге «Лена», между Тындой и Соловьевском.

По информации управления МВД России по Амурской области, авария случилась в субботу, 1 июня. Столкнулись вахтовый «Урал» и КамАЗ c бетономешалкой. По предварительным данным, пострадали пять человек. Это водители обеих машин и пассажиры, среди которых одна женщина, рассказали в ведомстве корреспонденту ИА «Амур.инфо». Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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#ДТП

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Елена Котейко