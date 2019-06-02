Подозреваемого в совершении ДТП с большим количеством пострадавших заключили под стражу
Водителя, совершившего ДТП в Свободненском районе, заключили под стражу. Свободненский городской суд удовлетворил ходатайство следователя отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Амурской области.
Ходатайство содержало просьбу об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 56-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления. Как сообщало ИА «Амур.инфо», возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения».
ДТП случилось вечером в пятницу, 31 мая, в районе села Бузули по трассе Чита – Хабаровск. В месте ремонта дороги рабочий остановил микроавтобус с пассажирами. В этот момент в автобус врезался УАЗ. Микроавтобус отбросило в кювет, где он перевернулся. Одна из пассажирок, женщина 1959 года рождения, погибла на месте. Пострадали взрослые и дети – пассажиры микроавтобуса. В больнице остаются семь человек.
На месте происшествия водитель УАЗа, осознав, что произошло, попытался совершить покушение на собственную жизнь. Полицейским пришлось связать мужчину.
Расследование обстоятельств произошедшего продолжается, информирует амурское следственное управление.
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