Подозреваемого в совершении ДТП с большим количеством пострадавших заключили под стражу

Ходатайство содержало просьбу об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 56-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления. Как сообщало ИА «Амур.инфо», возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения».

ДТП случилось вечером в пятницу, 31 мая, в районе села Бузули по трассе Чита – Хабаровск. В месте ремонта дороги рабочий остановил микроавтобус с пассажирами. В этот момент в автобус врезался УАЗ. Микроавтобус отбросило в кювет, где он перевернулся. Одна из пассажирок, женщина 1959 года рождения, погибла на месте. Пострадали взрослые и дети – пассажиры микроавтобуса. В больнице остаются семь человек.

На месте происшествия водитель УАЗа, осознав, что произошло, попытался совершить покушение на собственную жизнь. Полицейским пришлось связать мужчину.

Расследование обстоятельств произошедшего продолжается, информирует амурское следственное управление.