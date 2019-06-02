Роспотребнадзор предупреждает российских поклонников Таиланда о лихорадке денге

Роспотребнадзор предупреждает о неблагополучии по лихорадке денге в странах тропического и субтропического климата. По данным ведомства, лихорадка денге широко распространена в популярных среди российских туристов Таиланде, Китае и Вьетнаме.

В зоне повышенного риска также Индонезия, Малайзия, Япония, Мьянма, Сингапур, Филиппины, а также Мозамбик, Судан, Египет, Мексика, Гондурас, Коста-Рика, Пуэрто-Рико, Панама, Бразилия и другие, информирует Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

В настоящее время регистрируется эпидемиологическое неблагополучие по лихорадке денге в Таиланде. С начала 2019 года в центральных и южных районах Таиланда зарегистрировано более 30 тысяч случаев заболеваний среди людей. Только за последние две недели заболела 21 тысяча человек. 90 случаев закончились летальным исходом.

Рост заболеваемости связан с особенностями эпидпроцесса, которые характеризуются сезонностью. Лихорадка любит сезон муссонов и сильную жару. Основными переносчиками лихорадки денге являются комары Aedes aegypti. В отсутствии переносчика больной человек не представляет эпидемиологической опасности.

В целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний необходимо соблюдать меры предосторожности: в целях защиты от укусов насекомых нужно носить максимально закрытую одежду, применять репелленты и инсектициды, в помещениях обязательно завешивать сеткой окна и двери.

По возвращении из страны пребывания и в случае ухудшения состояния здоровья туристу следует обратиться к врачу, обязательно сообщив ему о месте путешествия. Роспотребнадзор просит учитывать эту информацию при планировании зарубежных поездок.