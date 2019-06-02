России может грозить отстранение от Олимпиады в Токио

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио. К такому решению может привести дело, открытое в отношении прыгуна в высоту Данила Лысенко. Спортсмена обвиняют в нарушении антидопинговых правил.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) 3 августа завела дело в отношении Лысенко за нарушение антидопинговых правил в части доступности спортсмена. На данный момент на россиянина наложено временное отстранение с 3 августа до вынесения окончательного решения.

По утверждению британской газеты The Sunday Times, Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 из-за того, что «высокопоставленные чиновники из ВФЛА (Всероссийской федерации легкой атлетики) были в курсе изготовления поддельных документов, которые могли бы скрыть допинговые нарушения со стороны прыгуна в высоту, который считается претендентом на золото Игр в Токио».

ВФЛА была отстранена от членства в IAAF в ноябре 2015 года в связи с ситуацией с допингом в российском спорте. Российские легкоатлеты, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, пропустили Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. В настоящее время допущенные до международных стартов россияне выступают на них в нейтральном статусе, сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин 3 мая поручил Олимпийскому комитету России принять меры по восстановлению членства ВФЛА в IAAF, обеспечить участие российской олимпийской команды в летних Играх 2020 года, а также усилить работу по защите прав и интересов российских спортсменов на международной спортивной арене.

В середине мая текущего года генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в открытом письме главе Олимпийского комитета России (ОКР) Станиславу Позднякову призвал отстранить от работы нынешнее руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), поскольку считает, что организация нуждается «в качественно новом управлении».

Министр спорта России Павел Колобков в ответ заявил, что предложение Гануса несвоевременно. «Рабочая группа по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики давно создана и активно взаимодействует с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций и Всемирным антидопинговым агентством. Работа ведется. "Дорожная карта" фактически выполнена», – сказал он.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что ОКР создает две межведомственные рабочие группы – по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и по защите прав российских спортсменов на международной арене.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа следующего, 2020 года.