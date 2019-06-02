Амурский губернатор заявил о создании стратегии социально-экономического развития

Губернатор Амурской области Василий Орлов традиционно подвел итоги недели в своем инстаграм-аккаунте. Минувшую неделю глава региона назвал насыщенной важными для области событиями и объявил о создании стратегии социально-экономического развития Приамурья до 2035 года.

Пятница, 31 мая, в Амурской области ознаменовалась историческим событием – стыковкой международного моста через Амур. «Более 20 лет переговоров и вот мост – уже реальность. Построен в концессию, без бюджетных денег. Эффект от него будет ощутимым: это расширение возможности экспорта нашей в первую очередь сельхозпродукции, развитие туризма. И, наконец, мы с вами сможем на своих машинах ездить в соседнюю страну. Работы еще много, мост "поедет" в следующем году», – пояснил губернатор.

В тот же день, 31 мая, поддержку зампреда правительства Юрия Трутнева получил конкурс по второй взлетно-посадочной полосе в аэропорту Благовещенска. Как сообщало ИА «Амур.инфо», конкурс на определение подрядчика для строительства ВПП объявлен в четвертый раз. «Предыдущие не состоялись – слишком критичны оказались требования к подрядчику и, возможно, экономически не оправданная цена. Но вторая ВПП нам нужна как воздух. Без нее к нам не полетит "Аэрофлот" с конкурентными тарифами. А это все отражается на цене билета. Юрий Петрович жестко высказался по поводу федеральных коллег и пообещал нас поддержать», – написал Василий Орлов.

Губернатор Амурской области анонсировал начало капитального ремонта и переоснащения отделения реанимации и анестезиологии областной больницы. «Об этом договорились с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым. Сумма – почти 300 миллионов. Нам это очень нужно – ремонта в отделении не было четверть века. Мы получим новое, современное отделение, лучшее качество медицинской помощи», – объяснил Василий Александрович.

«И, наконец, сегодня день рождения Благовещенска – 163 года. Столица нашей малой родины – это красивый, современный и уютный город. И главное, это город с душой. В него всегда хочется возвращаться. Знаю по себе», – написал губернатор. Василий Орлов назвал Благовещенск фасадом России перед Китаем. «У города отличные перспективы развития, а мы со своей стороны приложим максимум усилий, чтобы помочь их реализовать», – подчеркнул Василий Александрович.

В завершение итогов недели он обозначил еще одно событие: «Прошел ровно год с того момента, как президент России доверил мне руководить родной Амурской областью. Некоторые итоги и стратегию дальнейшего развития региона мы с командой представили общественности также на этой неделе. Нам предстоит вместе создать стратегию социально-экономического развития области до 2035 года», – такими словами заканчивается пост.