В Благовещенске состоялся второй марафонский «Бег к мечте» (фото)

В Благовещенске в день празднования 163-летия города состоялся второй марафон «Бег к мечте». На дистанции 5, 10 километров, а также на полумарафонскую и марафонскую дистанции длиной 21,1 и 42,2 километра вышли сотни человек.

Спортивно-массовое мероприятие «Бег к мечте» состоялось в Благовещенске второй раз. Первый раз бегуны преодолели дистанции год назад. Тогда бежали почти 400 человек. На этот раз количество участников умножилось.

Маршрут пролег по центральным улицам города и по набережной приграничной реки Амур – в километре от Китая. Также в программе состоялись детский и благотворительный забеги, каждый на дистанцию в 1 километр. По традиции, вместе с людьми пробежку совершила и собака. В прошлом году она принимала участие в забеге под собственным номером, как настоящий спортсмен. И в этом году песик участвовал в забеге под своим номером.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», заявки на участие в забеге подали почти 700 человек. Среди них и граждане иностранных государств – Украины, Италии, Афганистана, Казахстана, Китая. Также в Благовещенск приехали бегуны не только из населенных пунктов Амурской области, но и из других городов России. Больше всего участников вышли на дистанции 5 и 10 километров. Тогда как большие дистанции – 21,1 и 42,2 километра – оказались под силу немногим. Такие нагрузки требуют основательной подготовки спортсменов. Их поддерживали волонтеры, сопровождавшие забег.

На большие дистанции решились около 200 человек. Марафонскую дистанцию длиной 42,2 километра пробежали 59 человек. Первым к финишу пришел Евгений Бушков, пробежавший расстояние за 2 часа, 24 минуты и 9 секунд. Ему немного уступил Руслан Ищенко, который пришел к финишу через 2 часа, 26 минут и 11 секунд после старта. Тройку чемпионов замкнул Николай Галанев. Его результат – 2 часа, 33 минуты и 26 секунд.

Полумарафон пробежали 133 спортсмена. Первым финишировал Армен Давтян. Он пробежал 21,1 километра за 1 час 10 минут и 39 секунд. Вторым пришел Алексей Кураков, на преодоление дистанции ему потребовался 1 час, 21 минута и 23 секунды. Третьим стал Дмитрий Ещенко, его результат: 1 час 22 минуты и 35 секунд.

Самой популярной оказалась пятикилометровая дистанция: на нее вышли 228 бегунов. Быстрее всех, всего за 16 минут, расстояние пробежал Илья Багнюк. 10 километров бежали 116 человек. Самым быстрым среди них оказался Александр Семенкин, преодолевший дистанцию за 33 минуты 52 секунды. На километровый участок вышли 135 взрослых и детей. Быстрее всех отрезок пробежал Илья Якименко – за 4 минуты 17 секунд.

Победителей в номинациях наградили дипломами и призами. Все без исключения участники спортивного мероприятия получили на память футболки, банданы и другую атрибутику с логотипом «Бега к мечте».

«Бежало очень много объединений – спортивные клубы, семьи, трудовые коллективы. Видно, что готовились заранее – были группы поддержки с баннерами. Впервые бежали дети из детских домов и их воспитатели. Участие в марафоне им оплатили спонсоры. Также впервые в этом году у нас был призовой фонд. Он сформирован из средств гранта, который мы получили, и средств спонсоров. Нас очень поддержали предприниматели, предоставившие воду, кашу для спортсменов», – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» организатор марафона «Бег к мечте» Альбина Попова.

Самым возрастным участником забега стал 73-летний экс-амурчанин Станислав Подойницын, ныне живущий в Хабаровске. «В этом году он зарегистрировался на марафон, а затем приболел. Трезво оценив свои силы, Станислав решил бежать полумарафон», – продолжает Альбина. Всего в «Беге к мечте» приняли участие представители 49 населенных пунктов, 16 субъектов и шести стран.

«Хабаровск так и не смог провести марафон. Начали проводить рабочие встречи, комитеты, но город им не дал. Любая идея или поддерживается, или нет. Нас поддержала мэр Благовещенска Валентина Калита. Ведь она могла бы сказать – ради нескольких сотен бегунов перекрывать город, причинять неудобства тысячам людей? Но не сказала, и мы очень за это благодарны», – заключила организатор «Бега к мечте».

Не обошлось без небольшого эксцесса. Медицинская помощь потребовалась девушке, профессиональной спортсменке. Она участвует в массовом забеге уже в третий раз. Для бегунов работали массажисты, также участники могли самостоятельно сделать массаж.