В Приморье трое тигрят вышли на дорогу (видео)

В Лазовском районе Приморского края трое тигрят вышли к автодороге. По информации центра «Амурский тигр», животным не больше года.

«Они даже не понимают – молодые, глупые», – комментируют водитель и пассажир автомобиля, из которого велась съемка. Машина осторожно проехала мимо редких животных. Те, в свою очередь, тоже повели себя настороженно и вскоре скрылись. По информации РИА VladNews, встреча произошла на Сергеевском перевале Лазовского района в субботу, 1 июня.

«Мама наверняка где-то неподалеку, но охотнадзор все равно посетит место встречи, чтобы удостовериться в этом. Люди в машине поступили правильно, дав тиграм перейти дорогу и продолжив движение. Малыши повели себя настороженно, что также верно», – прокомментировали в центре «Амурский тигр», где с 2013 года занимаются изучением и сохранением популяции амурского тигра.