Роскомнадзор призвал родителей не публиковать фото детей в соцсетях

Роскомнадзор призывает родителей сохранять конфиденциальность своих детей. Для этого нужно отказаться от публикации их фотографий в социальных сетях. Данные могут использовать недоброжелатели или преступники.

«Дорогие родители, не забывайте, ваш ребенок имеет все те же права на конфиденциальность, как и вы. И то, что он не может их сознательно выразить, не означает его одобрения ваших публикаций», – говорится в сообщении Роскомнадзора, приуроченного к Международному дню защиты детей.

В нем отмечается, что ежедневно в лентах социальных сетей можно встретить тысячи фотографий детей, которые публикуют их родители, сообщает «Интерфакс». «При этом, стремясь поделиться со всем миром своим маленьким большим счастьем, они, к сожалению, не осознают всех связанных с такой контент-стратегией рисков», – говорится в сообщении.

Между тем, повзрослев, ребенок столкнется с размещенными в интернете своими младенческими и детскими фотографиями, и стоит задуматься, как он к этому отнесется. В Роскомнадзоре напомнили, что «сеть помнит все, ничего удалить оттуда невозможно».

«Одноклассники могут найти его фотографии и использовать их для его травли», – предупреждают в ведомстве. «А самое страшное происходит, когда эти фотографии начинают использовать преступники. Например, в последнее время мы фиксируем много сайтов, на которых педофилы публикуют собранные в соцсетях фото детей», – заявили в Роскомнадзоре.