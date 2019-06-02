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2 июня Благовещенску исполнилось 163 года

2 июня Благовещенску исполнилось 163 года
Фото: правительство Амурской области

2 июня, в День города, в Благовещенске состоялись возложения цветов к месту захоронения казаков-первопроходцев, памятнику казакам-первопоселенцам и памятнику генерал-губернатору Восточной Сибири Николаю Николаевичу Муравьеву-Амурскому и Святителю Иннокентию Вениаминову.

«Сегодня мы отмечаем 163-ю годовщину основания столицы Амурской области. И в этот день мы обязаны отдать дань памяти казакам-первопроходцам, благодаря мужеству и стойкости которых Приамурье навсегда стало российским. Нашим предкам, которые, несмотря на тяготы и лишения, жертвуя собственными жизнями, выполнили свой долг и основали здесь казачью станицу. Сейчас, спустя полтора с лишним века, на месте этой станицы – наш любимый город Благовещенск, столица всего Приамурья. И мы с уверенностью можем сказать: подвиг первопроходцев не забыт! Вечная им слава и вечный покой на амурской земле.

Мы вспоминаем отцов города – генерал-губернатора Муравьева-Амурского и святителя Иннокентия Вениаминова, отдаем им дань памяти и уважения. Один был выдающимся государственным деятелем, второй – духовным лидером. И вместе они сыграли колоссальную роль в истории города и всего Приамурья. Именно святитель Иннокентий предложил назвать новый город Благовещенском, а генерал-губернатор Муравьев-Амурский эту идею поддержал. За небольшой по историческим меркам срок – чуть более полутора веков – Благовещенск из небольшой казачьей станицы вырос в современный и продолжающий развиваться город, город с очень большими перспективами. Но начало всему этому положили именно святитель Иннокентий и Николай Николаевич Муравьев-Амурский.

Наша задача – быть достойными памяти своих героических предков. Сделать так, чтобы город развивался и хорошел, чтобы спустя время благовещенцы могли гордиться также и делами наших современников», – сообщается в поздравлении губернатора Амурской области Василия Орлова.

В церемониях возложения цветов к памятникам участвовала мэр Благовещенска Валентина Калита. Она напомнила о роли Муравьева-Амурского и Святителя Иннокентия в судьбе города.

«Это место неотрывно связано с личностью выдающегося человека – Николая Николаевича Муравьева, который тогда ещё не был "Амурским" и не был графом. Именно он выбрал это место, где был основан город. А рядом с ним стоял мудрый руководитель, который всегда его поддерживал – Святитель Иннокентий. Вместе эти два человека основали наш город, который сегодня живет и процветает! Вдумайтесь: от нескольких десятков казаков-поселенцев до 231 тысячи! И в этом заслуга этих двух великих людей. Низкий поклон и вечная слава!»– сказала Валентина Калита у памятника основателям города.

Основные праздничные мероприятия в амурской столице запланированы на вечернее вре мя. С планом можно ознакомиться на сайте Амур.инфо.

Фото: правительство Амурской области

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#городская власть #областная власть #праздники

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Комментарии
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  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    1 час назад

    Когда же на День города горожан пригласят в "Музей истории города Благовещенска"? Сколько лет или десятилетий еще ждать Открытия городского музея? Или уже, видимо, проблему решили - запланировали музей открыть только к 200-летию Благовещенска, в 2056 году? Не поздно ли будет, ведь столько будет всего утрачено за это время !?

    Кстати, вот даже и Амурский областной музей, судя по их сайту, не приглашает на Выставку, посвященную Дню города Благовещенска (хотя им то что - этот музей ведь областной)!

  • Лингвист

    Лингвист
    43 минуты назад

    В бытность мэра Мигули была идея открыть городской музей в доме Бабинцевой (угол Пионерской и Ленина), но потом это здание отдали РПЦ и все проект накрылся.

  • vertex

    vertex
    19 минут назад

    Всю дорогу к садовым товариществам заставили своими "малоимущими" тс. Не могли всех в один автобус запихать или в военный урал ёлочкой?

  • Oldlord

    Oldlord
    6 минут назад

    vertex

    Всю дорогу к садовым товариществам заставили своими "малоимущими" тс.



    Некачественное население должно было радоваться празднествам, а не ехать пахать на садово-огородные участки!

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