2 июня Благовещенску исполнилось 163 года

Фото: правительство Амурской области

2 июня, в День города, в Благовещенске состоялись возложения цветов к месту захоронения казаков-первопроходцев, памятнику казакам-первопоселенцам и памятнику генерал-губернатору Восточной Сибири Николаю Николаевичу Муравьеву-Амурскому и Святителю Иннокентию Вениаминову.

«Сегодня мы отмечаем 163-ю годовщину основания столицы Амурской области. И в этот день мы обязаны отдать дань памяти казакам-первопроходцам, благодаря мужеству и стойкости которых Приамурье навсегда стало российским. Нашим предкам, которые, несмотря на тяготы и лишения, жертвуя собственными жизнями, выполнили свой долг и основали здесь казачью станицу. Сейчас, спустя полтора с лишним века, на месте этой станицы – наш любимый город Благовещенск, столица всего Приамурья. И мы с уверенностью можем сказать: подвиг первопроходцев не забыт! Вечная им слава и вечный покой на амурской земле.

Мы вспоминаем отцов города – генерал-губернатора Муравьева-Амурского и святителя Иннокентия Вениаминова, отдаем им дань памяти и уважения. Один был выдающимся государственным деятелем, второй – духовным лидером. И вместе они сыграли колоссальную роль в истории города и всего Приамурья. Именно святитель Иннокентий предложил назвать новый город Благовещенском, а генерал-губернатор Муравьев-Амурский эту идею поддержал. За небольшой по историческим меркам срок – чуть более полутора веков – Благовещенск из небольшой казачьей станицы вырос в современный и продолжающий развиваться город, город с очень большими перспективами. Но начало всему этому положили именно святитель Иннокентий и Николай Николаевич Муравьев-Амурский.

Наша задача – быть достойными памяти своих героических предков. Сделать так, чтобы город развивался и хорошел, чтобы спустя время благовещенцы могли гордиться также и делами наших современников», – сообщается в поздравлении губернатора Амурской области Василия Орлова.

В церемониях возложения цветов к памятникам участвовала мэр Благовещенска Валентина Калита. Она напомнила о роли Муравьева-Амурского и Святителя Иннокентия в судьбе города.

«Это место неотрывно связано с личностью выдающегося человека – Николая Николаевича Муравьева, который тогда ещё не был "Амурским" и не был графом. Именно он выбрал это место, где был основан город. А рядом с ним стоял мудрый руководитель, который всегда его поддерживал – Святитель Иннокентий. Вместе эти два человека основали наш город, который сегодня живет и процветает! Вдумайтесь: от нескольких десятков казаков-поселенцев до 231 тысячи! И в этом заслуга этих двух великих людей. Низкий поклон и вечная слава!»– сказала Валентина Калита у памятника основателям города.

Основные праздничные мероприятия в амурской столице запланированы на вечернее вре мя. С планом можно ознакомиться на сайте Амур.инфо.

Фото: правительство Амурской области