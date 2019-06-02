Семеро из пострадавших в ДТП под Свободным по-прежнему в больнице

В настоящее время в Свободненской больнице находятся семь человек. 13-летнюю девочку перевели в Благовещенск, в Амурскую областную детскую клиническую больницу. Одну из пострадавших, жительницу Благовещенска, выписали по ее просьбе на амбулаторное лечение. В реанимации находятся двое: это мужчина и его 11-летний сын. Их состояние врачи характеризуют как средней степени тяжести. Один мальчик 14 лет находится в хирургическом отделении, тоже в состоянии средней тяжести. Трое взрослых и шестилетний ребенок находятся в травмацентре. Пока они в состоянии средней тяжести, однако врачи отмечают улучшение клинического процесса.

Столкновение УАЗа и микроавтобуса произошло вечером в пятницу, 31 мая, на участке автодороги Чита – Хабаровск. По предварительным данным, мужчина 1962 года рождения с признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем УАЗ, в районе проведения дорожных работ не выбрал безопасную дистанцию и врезался в микроавтобус.

Пассажирский автобус остановился по требованию дорожного рабочего. В этот момент в него врезался внедорожник. Микроавтобус выбросило с проезжей части под откос, где он опрокинулся. Пассажирка 1959 года рождения скончалась на месте. Пострадавших доставили в больницу. Как сообщало ИА «Амур.инфо», водитель УАЗа, осознав случившееся, пытался покончить с собой. В настоящее время он задержан, решается вопрос о заключении под стражу.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Следствие даст правовую оценку действиям водителя микроавтобуса. По информации амурского следственного управления, деятельность по перевозке пассажиров осуществлялась без необходимых разрешительных документов.