В Магдагачи спасатели пришли на помощь теленку и корове

В поселке Магдагачи спасателям два раза пришлось выручать из беды крупный рогатый скот. В первом случае в дренажный водоотвод провалился теленок. Чуть позже взрослая корова застряла в болоте.

Два дня подряд огнеборцы пожарной части № 33 поселка Магдагачи вызволяли животных. Провалившегося в водоотвод теленка удалось достать с помощью смекалки, автокрана и неравнодушных жителей.

Чуть позже на окраине поселка в болоте увязла корова. Ее вытащили веревками. «Пожарные и спасатели – героические и очень отзывчивые люди. Они приходят на помощь не только людям, но и домашним животным», – сообщают в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.