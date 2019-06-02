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сегодня, 11:12 0

В Магдагачи спасатели пришли на помощь теленку и корове

В Магдагачи спасатели пришли на помощь теленку и корове
Фото: www.instagram.com

В поселке Магдагачи спасателям два раза пришлось выручать из беды крупный рогатый скот. В первом случае в дренажный водоотвод провалился теленок. Чуть позже взрослая корова застряла в болоте.

Два дня подряд огнеборцы пожарной части № 33 поселка Магдагачи вызволяли животных. Провалившегося в водоотвод теленка удалось достать с помощью смекалки, автокрана и неравнодушных жителей.

Чуть позже на окраине поселка в болоте увязла корова. Ее вытащили веревками. «Пожарные и спасатели – героические и очень отзывчивые люди. Они приходят на помощь не только людям, но и домашним животным», – сообщают в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.

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#животные #происшествия

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