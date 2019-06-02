В Благовещенске автомобилист разрушил кирпичное ограждение и скрылся с места ДТП

В Благовещенске утром 2 июня прохожие обнаружили разрушенный кирпичный забор. Возле стадиона «Амур» по улице Ленина произошло ДТП. Автомобиль врезался в ограждение. На месте происшествия машины не было.

Среди обломков кирпичей остался бампер и значок Honda.

В областном управлении ГИБДД корреспонденту ИА «Амур.инфо» рассказали: по предварительным данным, в этом ДТП пострадавших не было. Информация уточняется, полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.

Между тем в инстаграм-аккаунте хроники городских происшествий skaner_dtp28 один из комментаторов сообщил, что ночью в забор влетела Honda Fit. «Это он страйк выбил», – пошутил один из участников обсуждения. «Мне значок нужен, могу забрать», – не растерялся другой комментатор.