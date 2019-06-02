Автор «Пластилиновой вороны» написал песню про Благовещенск
Григорий Гладков – известный композитор, автор детских песен, самые известные из которых написаны к мультфильмам «Пластилиновая ворона», «Падал прошлогодний снег», – написал песню про Благовещенск. Текст составлен из стихотворений, присланных на конкурс к юбилею столицы Приамурья.
Конкурс стихотворений организован городским управлением культуры по инициативе начальника управления Виктории Хопатько. «Пришло очень много стихов, и я на эти стихи сочинил две песни о Благовещенске – взрослую и детскую. Оба варианта прозвучали на юбилее города, но фонограмму удалось записать только взрослой песни. Помогла семья Литвиновых. И вот появилась возможность записать и детскую песню, благодаря помощи Закиева А.А. Музыку я, естественно, подарил городу, никаких гонораров за нее мне не надо», – пояснил Григорий Гладков.
«Что действительно восхищает и удивляет, это то, что дети написали поразительные стихи! Взрослые до таких образов и рифм не додумались бы», – отметил заслуженный деятель искусств России, президент и председатель жюри фестиваля «Детство на Амуре» Григорий Гладков.
Амур.инфо публикует песню Григория Васильевича.
- Наш любимый Благовещенск
- Хорошеет с каждым днем.
- Мы счастливые ребята –
- В Благовещенске живем!
- В нашем городе красивом
- Есть фонтаны и цветы.
- В нашем городе волшебном
- Исполняются мечты!
- Мы в музей, в театры ходим –
- Интересно там всегда.
- Там плохого настроенья
- Не бывает никогда!
- На Дальнем Востоке,
- Где холод и снег
- Зима продолжается русская!
- И гордо стоит наш оберег –
- Столица России Амурская!
- Для учебы и для спорта
- В Благовещенске все есть.
- Благовещенск – звучит гордо
- Он от слов «Благая весть».
- Мы читаем, мы рисуем
- Мы танцуем и поем.
- Мы счастливые ребята –
- В Благовещенске живем!
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