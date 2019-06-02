Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:37 6

Автор «Пластилиновой вороны» написал песню про Благовещенск

Автор «Пластилиновой вороны» написал песню про Благовещенск
Фото: www.amur.info

Григорий Гладков – известный композитор, автор детских песен, самые известные из которых написаны к мультфильмам «Пластилиновая ворона», «Падал прошлогодний снег», – написал песню про Благовещенск. Текст составлен из стихотворений, присланных на конкурс к юбилею столицы Приамурья.

Конкурс стихотворений организован городским управлением культуры по инициативе начальника управления Виктории Хопатько. «Пришло очень много стихов, и я на эти стихи сочинил две песни о Благовещенске – взрослую и детскую. Оба варианта прозвучали на юбилее города, но фонограмму удалось записать только взрослой песни. Помогла семья Литвиновых. И вот появилась возможность записать и детскую песню, благодаря помощи Закиева А.А. Музыку я, естественно, подарил городу, никаких гонораров за нее мне не надо», – пояснил Григорий Гладков.

«Что действительно восхищает и удивляет, это то, что дети написали поразительные стихи! Взрослые до таких образов и рифм не додумались бы», – отметил заслуженный деятель искусств России, президент и председатель жюри фестиваля «Детство на Амуре» Григорий Гладков.

Амур.инфо публикует песню Григория Васильевича.

  • Наш любимый Благовещенск
  • Хорошеет с каждым днем.
  • Мы счастливые ребята –
  • В Благовещенске живем!
  • В нашем городе красивом
  • Есть фонтаны и цветы.
  • В нашем городе волшебном
  • Исполняются мечты!
  • Мы в музей, в театры ходим –
  • Интересно там всегда.
  • Там плохого настроенья
  • Не бывает никогда!
  • На Дальнем Востоке,
  • Где холод и снег
  • Зима продолжается русская!
  • И гордо стоит наш оберег –
  • Столица России Амурская!
  • Для учебы и для спорта
  • В Благовещенске все есть.
  • Благовещенск – звучит гордо
  • Он от слов «Благая весть».
  • Мы читаем, мы рисуем
  • Мы танцуем и поем.
  • Мы счастливые ребята –
  • В Благовещенске живем!

Просмотров всего: 461

#культура #праздники

распечатать


Власть 4

2 июня Благовещенску исполнилось 163 года
Общество

В день рождения Благовещенска перекроют движение по центральным улицам
Общество 1

День защиты детей отметили в больницах Приамурья (фото)
Общество 2

Чтобы порадовать детей, в Свободном за полчаса истратили 10 тонн воды
Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • retrogr

    retrogr
    2 часа назад

    mdaaa #marmok

  • Следи за Собой

    Следи за Собой
    2 часа назад

    Позитивная песенка вышла. Всех с днем рождения города!!!

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    А это какой вариант: взрослый или детский?...

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Я бы тоже за такую песню постеснялся гонорар брать.

  • ямщик

    ямщик
    2 часа назад

    Хмык

    Я бы тоже за такую песню постеснялся гонорар брать.



    За такую песню с него, да и с автора, типа, стихов, по-хорошему, так надо бы еще и взыскать. Чтоб неповадно было гадость всякую...

  • basnevod

    basnevod
    1 час назад

    "И гордо стоит наш оберег –

    Столица России Амурская!" - спасибо, блеванул.

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь