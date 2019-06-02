Автор «Пластилиновой вороны» написал песню про Благовещенск

Григорий Гладков – известный композитор, автор детских песен, самые известные из которых написаны к мультфильмам «Пластилиновая ворона», «Падал прошлогодний снег», – написал песню про Благовещенск. Текст составлен из стихотворений, присланных на конкурс к юбилею столицы Приамурья.

Конкурс стихотворений организован городским управлением культуры по инициативе начальника управления Виктории Хопатько. «Пришло очень много стихов, и я на эти стихи сочинил две песни о Благовещенске – взрослую и детскую. Оба варианта прозвучали на юбилее города, но фонограмму удалось записать только взрослой песни. Помогла семья Литвиновых. И вот появилась возможность записать и детскую песню, благодаря помощи Закиева А.А. Музыку я, естественно, подарил городу, никаких гонораров за нее мне не надо», – пояснил Григорий Гладков.

«Что действительно восхищает и удивляет, это то, что дети написали поразительные стихи! Взрослые до таких образов и рифм не додумались бы», – отметил заслуженный деятель искусств России, президент и председатель жюри фестиваля «Детство на Амуре» Григорий Гладков.

Амур.инфо публикует песню Григория Васильевича.