В день рождения Благовещенска перекроют движение по центральным улицам

В воскресенье, 2 июня, из-за проведения торжественных и праздничных мероприятий, посвященных 163-й годовщине со дня основания Благовещенска, временно ограничат движение с 6:00 до 22:30.

С 06:00 до 15:00 будет перекрыт участок улицы Ленина от Кузнечной до Мухина. Здесь пройдет легкоатлетический марафон и велогонка.

С 10:30 до 11:40 перекроют дорожное движение по Комсомольской – от Ленина до Зейской, а также по переулку Релочному от Мухина до Калинина.

С 12:00 откроется участок улицы Ленина от Мухина для Калинина.

С 15:30 откроется участок улицы Ленина от Калинина до Пионерской и от Кузнечной до Шимановского.

Участок Ленина от Пионерской до Шимановского останется перекрытым до 22:30.

В связи с перекрытием изменятся маршруты движения автобусов.

Автобусы № 4, 9, 28, 30, 31 поедут по следующей схеме: Ленина – Кузнечная – Зейская – 50-летия Октября – далее по маршруту в обоих направлениях.

Автобус № 7: Пионерская – Зейская – Мухина – Ленина – далее по маршруту в обоих направлениях.

Автобус № 11: Мухина – Зейская – Кузнечная - Ленина – далее по маршруту в обоих направлениях.

Автобус № 12: Шевченко – Зейская – далее по маршруту в обоих направлениях.

Автобус К: Ленина – Мухина – Зейская – Кузнечная - Ленина – далее по маршруту в обоих направлениях.

Автобус № 22: Пионерская – Зейская – Калинина – далее по маршруту. В обратном направлении – Калинина – Зейская – Шевченко – и далее по маршруту.

Автобус № 2, 2а, 5, 39: 50-летия Октября – Зейская – Мухина – Ленина – далее по маршруту в обоих направлениях.

Автобус № 8, 26, 106, 106ю: 50-летия Октября – Зейская – Калинина – далее по маршруту.

Автобус № 38: Калинина – Зейская – Мухина – Ленина – далее по маршруту.

Автобусы № 16с, 41с, 106: от остановочного пункта Зейская – Богдаан Хмельницкого по улицам Зейская – Мухина – Ленина – и далее по маршруту и в обоих направлениях.

С 10:00 до 10:40 в связи с торжественным возложением цветов к памятнику казакам-первопоселенцам и памятнику в честь подписания Айгуньского договора вводится ограничение скоростного режима в районе поклонного креста и у памятника в честь подписания Айгунского договора, расположенному в районе Верхнеблаговещенского.

При перекрытии участка улицы Ленина на участке от Калинина до Кузнечной с 12:00 до 15:30 автобусы изменят схемы движения.

Автобусы № 4, 9, 28, 30, 31: Ленина – Кузнечная – Зейская – 50-летия Октября – далее по маршруту в обоих направлениях.

Автобус № 7: Пионерская – Зейская – Калинина – Ленина – далее по маршруту в обоих направлениях.

Автобус № 11: Мухина – Ленина – Калинина – Зейская – Кузнечная - Ленина – далее по маршруту в обоих направлениях.

Автобус № 12: Шевченко – Зейская – далее по маршруту в обоих направлениях.

Автобус К: Ленина – Калинина – Зейская – Кузнечная - Ленина – далее по маршруту в обоих направлениях.

Автобус № 22: Пионерская – Зейская – Калинина – далее по маршруту. В обратном направлении – Калинина – Зейская – Шевченко и далее по маршруту.

Автобусы № 2, 2а, 5, 39: 50-летия Октября – Зейская – Калинина – Ленина и далее по маршруту в обоих направлениях.

Автобусы № 8, 26, 106, 106ю: 50-летия Октября – Зейская – Калинина и далее по маршруту.

Автобус № 38: Калинина – Ленина и далее по маршруту.

Автобусы № 16с, 41с, 106: от остановочного пункта Зейская – Богдана Хмельницкого по улицам Зейская – Калинина – Ленина и далее по маршруту и в обоих направлениях.

При перекрытии улицы Ленина на участке от Пионерской до Шимановского движение автобусов с 15:30 до 22:30 будет осуществляться по следующим улицам:

Автобусы № 4, 9, 28, 30, 31: Ленина – Шимановского – Зейская – 50-летия Октября и далее по маршруту в обоих направлениях.

Автобус № 7: Пионерская – Ленина и далее по маршруту в обоих направлениях.

Автобус № 11: Мухина – Ленина – Пионерская – Зейская – Шимановского - Ленина и далее по маршруту в обоих направлениях.

Автобус № 12: Шевченко – Ленина – Пионерская – Зейская и далее по маршруту в обоих направлениях.

Автобус К: Ленина – Пионерская – Зейская – Шимановского - Ленина – далее по маршруту в обоих направлениях.

Автобус № 22: Пионерская – Ленина – Калинина и далее по маршруту.

Автобусы № 2, 2а, 5, 39: 50-летия Октября – Зейская – Пионерская – Ленина и далее по маршруту в обоих направлениях.

Автобусы № 8, 26, 106, 106ю: 50-летия Октября – Зейская – Пионерская – Ленина – Калинина и далее по маршруту.

Автобус № 38: Калинина – Ленина и далее по маршруту.

Автобусы № 16с, 41с, 106: от остановочного пункта на улице Богдана Хмельницкого.