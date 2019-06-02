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Благовещенцев встревожил черный дым на окраине города (видео)

Благовещенцев встревожил черный дым на окраине города (видео)

Жители Благовещенска сообщают о густом черном дыме, видимом из микрорайона. Столб дыма поднимается на окраине города. По данным пользователя, приславшего видео, что-то горит в районе улицы Энергетической.

В дежурной части ГУ МЧС по Амурской области корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что вызова на Энергетическую не было. В настоящее время пожарные борются с возгоранием мусора на улице Промышленной. Там работают восемь огнеборцев и две единицы техники. По предварительным данным, загорелся мусор.

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#пожары #происшествия

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