В Белогорске подсчитали, сколько минут провели горожане без света с начала года

Более 100 часов с начала 2019 года жители Белогорска провели без электроснабжения из-за аварийных отключений на электросетях разных форм собственности. Управление по делам ГО и ЧС администрации города проанализировало характер внештатных ситуаций с января по май.

Мониторинг «блэкаутов» специалисты ведут систематически. Общий хронометраж составил 6 053 минуты, фактически – четверо суток.

Продолжительность внезапных отключений света варьируется в среднем от 20 минут до 8 часов. Пик аварийных ситуаций пришелся на апрель и май. В первом случае их зафиксировано 14, во втором – в 2,5 раза больше – 35, то есть в среднем каждый майский день, констатируют в управлении. Всего электроэнергия аварийно отключалась более 60 раз.

В период аварийных ситуаций в течение пяти месяцев без электроэнергии оставались котельные, больницы, многоквартирные дома и частный сектор, торговые объекты, учреждения социальной сферы: школы, детские сады, интернаты. Среди резонансных отключений – День Победы, когда в разгар общегородского мероприятия на центральной площади финал праздника и салют прошли в полной темноте, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.