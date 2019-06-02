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В Белогорске подсчитали, сколько минут провели горожане без света с начала года

В Белогорске подсчитали, сколько минут провели горожане без света с начала года
Фото: ru.depositphotos.com

Более 100 часов с начала 2019 года жители Белогорска провели без электроснабжения из-за аварийных отключений на электросетях разных форм собственности. Управление по делам ГО и ЧС администрации города проанализировало характер внештатных ситуаций с января по май.

Мониторинг «блэкаутов» специалисты ведут систематически. Общий хронометраж составил 6 053 минуты, фактически – четверо суток.

Продолжительность внезапных отключений света варьируется в среднем от 20 минут до 8 часов. Пик аварийных ситуаций пришелся на апрель и май. В первом случае их зафиксировано 14, во втором – в 2,5 раза больше – 35, то есть в среднем каждый майский день, констатируют в управлении. Всего электроэнергия аварийно отключалась более 60 раз.

В период аварийных ситуаций в течение пяти месяцев без электроэнергии оставались котельные, больницы, многоквартирные дома и частный сектор, торговые объекты, учреждения социальной сферы: школы, детские сады, интернаты. Среди резонансных отключений – День Победы, когда в разгар общегородского мероприятия на центральной площади финал праздника и салют прошли в полной темноте, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск

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Комментарии
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  • Форджа

    Форджа
    1 час назад

    тёмный город

  • Izi123

    Izi123
    1 минута назад

    Блэкаут (blackout) – это заимствованный из английского языка термин, который служит для определения ситуации, при которой полностью прекращается подача электроэнергии. Как правило, данный термин применяется только к масштабным происшествиям, когда отключение электроэнергии затрагивает большие жилые зоны, и подачу энергии не удается восстановить в течении от часа до нескольких недель.

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