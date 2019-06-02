Гороскоп на 2 июня: Стрельцы будут веселы, у Рыб пополнится бюджет

Восход Солнца: 04:23

Заход Солнца: 20:31

Солнце в Близнецах.

Овен. В воскресенье хлопоты будут постоянно напоминать о себе и даже требовать решительных действий. В отношениях с домочадцами назревает конфликтная ситуация, но не особенно обращайте внимание на их мнение по поводу ваших действий, ведь близкие далеко не всегда вас понимали. Не стоит нервничать. Не все так плохо, как вам может показаться.

Телец. Сегодня вы можете почувствовать себя неотразимыми. Это чувство перерастет в уверенность в своих силах. Но не стоит преувеличивать свои возможности. Ваша внешняя черствость может рассматриваться близкими как нежелание понять друг друга, что приведет к неприятностям в отношениях. Личная жизнь наполнится тревогами, противоречиями и взаимным недовольством. Постарайтесь приближать к себе только достойных вашего внимания людей и окружать их теплом и заботой.

Близнецы. День отмечен возрастанием духовных, творческих и сексуальных возможностей. Благоприятное время для осуществления самой заветной мечты. Не исключен неожиданный поворот событий. Не забывайте о полноценном отдыхе для души и тела.

Рак. Критический день в жизни Раков. Сегодня вполне вероятны неприятности или ошибки в сфере профессиональной деятельности. Очень осторожно нужно относиться к новым идеям и предложениям. Могут возникнуть небольшие проблемы со здоровьем. Сны могут быть вещими. Ненастье во сне или наяву – признак приближающейся опасности.

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Лев. День пройдет под знаком мудрости, незыблемости,справедливости. Нельзя отказывать в просьбах, проявлять жадность, эгоизм. Ваше стремление к признанию принудит к излишнему усердию, что может отрицательно сказаться на здоровье.

Дева. Благоприятный день. Любые планы, социальные контакты, личные встречи будут носить долговременный характер и впоследствии могут стать неким фундаментом для продвижения по служебной лестнице или финансового успеха. С покупками сегодня не следует торопиться, так как они могут оказаться крайне неудачными и вы будете долго сожалеть о выброшенных на ветер деньгах. День приключений, неожиданных поворотов. Сны могут быть вещими.

Весы. В первую половину дня вас ожидает успех, вот только не беритесь за то, что, как вам кажется, вы не сможете сделать. Не переоценивайте свои силы и возможности, они не безмерны. Во второй половине дня излишняя активность может привести к проблемам и даже болезням. Вероятно, завистник попробует подставить вам подножку.

Скорпион. День очищения и освобождения. Благоприятны отдых, расслабление, водные процедуры, сеансы релаксации. Не стоит перегреваться на солнце. Позаботьтесь о том, чтобы в вашем меню было больше витаминов и минеральных солей.

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Стрелец. День отмечен усилением деловой, творческой и сексуальной активности. Стрельцы будут веселы, общительны и легко поддадутся общему настроению. Однако им следует найти свое «Я», научиться отстаивать свое мнение и не растворяться в другом человеке. Это поможет безошибочно принимать верные решения.

Козерог. Вас по-прежнему будут преследовать разные проблемы с окружающими. Все проблемы решатся, если вы будете действовать обдуманно и осторожно. Вам необходимо уединение и временное отстранение от окружающего мира. Вероятны небольшие сложности со здоровьем.

Водолей. Первая половина дня благоприятна для профессиональной деятельности. Успешными окажутся даже рискованные предприятия.Однако новые планы и замыслы нужно держать при себе, иначе во второй половине дня они могут быть перечеркнуты. Не рекомендуется взваливать на себя слишком много проблем.

Рыбы. На работе должно все сложиться хорошо. Возможно, бюджет значительно пополнится. Вы получите большие деньги, что позволит вам не беспокоиться о них в ближайшее время. Смело беритесь за любое дело, так как везде вы сможете добиться успехов.

Астролог: Вальдемар Небоходцев