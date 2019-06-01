День защиты детей отметили в больницах Приамурья (фото)

1 июня День защиты детей отмечали не только на городских площадках, но и в больницах Приамурья. Сегодня взрослые веселили маленьких пациентов в лечебных учреждениях районов области.

К празднованию подключились, в частности, Константиновская, Зейская и Свободненская больницы. В последней для ребят устроили представление с конкурсами и подарками специалисты отдела по делам молодежи, семьи и детства городской администрации и члены ПСО «Гром».

«Дети рады! И все улыбаются! А значит, добрая миссия выполнена», – отмечает пресс-служба администрации Свободного.