Чтобы порадовать детей, в Свободном за полчаса истратили 10 тонн воды

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В Свободном в городском парке отпраздновали День защиты детей. Отдыхающих ждали мастер-классы, творческие площадки, выставки, концерт. А пожарно-спасательная часть Свободного устроила стрельбу водой из шланга пожарной машины по мишеням.

«За полчаса ушло 10 тонн воды, – рассказал врио начальника ФГКУ 2-й отряд ФПС по Амурской области Виктор Шмаков. – На нашей площадке есть и другие развлечения для детей. В отделении ГИМС ребят могут научить бросать спасательный конец Александрова и спасательный круг, на стойках пожарных можно примерить термокостюм».

Ребятам предлагали участвовать вместе с пожарными в перетягивании каната, сфотографироваться в тантамареске «Я хочу быть пожарным» и нарисовать на лице аквагрим, сообщает пресс-служба администрации Свободного.