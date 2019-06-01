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Чтобы порадовать детей, в Свободном за полчаса истратили 10 тонн воды

Чтобы порадовать детей, в Свободном за полчаса истратили 10 тонн воды
Фото: instagram.com/presssluzhba_svb

В Свободном в городском парке отпраздновали День защиты детей. Отдыхающих ждали мастер-классы, творческие площадки, выставки, концерт. А пожарно-спасательная часть Свободного устроила стрельбу водой из шланга пожарной машины по мишеням.

«За полчаса ушло 10 тонн воды, – рассказал врио начальника ФГКУ 2-й отряд ФПС по Амурской области Виктор Шмаков. – На нашей площадке есть и другие развлечения для детей. В отделении ГИМС ребят могут научить бросать спасательный конец Александрова и спасательный круг, на стойках пожарных можно примерить термокостюм».

Ребятам предлагали участвовать вместе с пожарными в перетягивании каната, сфотографироваться в тантамареске «Я хочу быть пожарным» и нарисовать на лице аквагрим, сообщает пресс-служба администрации Свободного.

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#дети #отдых #праздники #Свободный

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Комментарии
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  • ГОЙ

    ГОЙ
    13 минут назад

    Здорово.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    9 минут назад



    А пожарно-спасательная часть Свободного устроила для «виновников торжества» стрельбу водой из шланга пожарной машины по мишеням.



    Суровые развлечения суровых детей

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