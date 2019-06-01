Амурского священника возмутило, что кладбищенские кресты выбрасывают в помойку

Фото: instagram.com/pres.svyatoslav

Амурский священник Святослав Шевченко посвятил очередную запись в своем Инстаграме неоднозначной теме. Священнослужителя возмутил тот факт, что люди выбрасывают кладбищенские кресты в мусор, когда перестают в них нуждаться.

«В последнее время в похоронный тренд вошли деревянные кресты. Первая мысль, что христиан это должно радовать. Но узнавая, что происходит потом – не до радости. Нередко кресты ставят лишь на первое время для того, чтобы через месяц-другой заменить на монументальный памятник из мрамора. А почти новые кресты, на которых зачастую изображения Распятого Христа – в помойку. На днях был на городском кладбище, что на 17-м километре. Свежие лакированные кресты валяются в пирамидальных контейнерах. И это массово. Все понимаю, что ничего личного – просто ритуальный бизнес, спрос рождает предложение и прочее бла-бла. Но для верующих – это не просто "штучка", а святыня, символизирующая Крестную смерть Спасителя», – рассказал о проблеме Святослав Шевченко.

Священник предложил следующую альтернативу: «Пусть этот крест стоит, пока не станет ветхим. Потом можно его аккуратно закопать или сжечь».