Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:33 3

Амурского священника возмутило, что кладбищенские кресты выбрасывают в помойку

Амурского священника возмутило, что кладбищенские кресты выбрасывают в помойку
Фото: instagram.com/pres.svyatoslav

Амурский священник Святослав Шевченко посвятил очередную запись в своем Инстаграме неоднозначной теме. Священнослужителя возмутил тот факт, что люди выбрасывают кладбищенские кресты в мусор, когда перестают в них нуждаться.

«В последнее время в похоронный тренд вошли деревянные кресты. Первая мысль, что христиан это должно радовать. Но узнавая, что происходит потом – не до радости. Нередко кресты ставят лишь на первое время для того, чтобы через месяц-другой заменить на монументальный памятник из мрамора. А почти новые кресты, на которых зачастую изображения Распятого Христа – в помойку. На днях был на городском кладбище, что на 17-м километре. Свежие лакированные кресты валяются в пирамидальных контейнерах. И это массово. Все понимаю, что ничего личного – просто ритуальный бизнес, спрос рождает предложение и прочее бла-бла. Но для верующих – это не просто "штучка", а святыня, символизирующая Крестную смерть Спасителя», – рассказал о проблеме Святослав Шевченко.

Священник предложил следующую альтернативу: «Пусть этот крест стоит, пока не станет ветхим. Потом можно его аккуратно закопать или сжечь».

Просмотров всего: 214

#религия

распечатать


Общество 19

Митрополит уравнял протесты в Екатеринбурге с расстрелом «святой» царской семьи
Общество 62

Приамурье причислили к регионам с самой сильной нехваткой храмов
Общество 17

ВЦИОМ: более половины екатеринбуржцев считают, что храм надо возводить в другом месте
Общество 4

В Благовещенской епархии почтили память архиепископа Гавриила

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • retrogr

    retrogr
    55 минут назад

    Ку-клукс-клан какой-то,кресты жечь их фишка

  • ay

    ay
    50 минут назад

    А куда дели сломанный крест от храма на коллекторе? В подсобке хранят?

  • full

    full
    45 минут назад

    Лицемер, он и в Африке лицемер.

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь