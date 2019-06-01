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Очевидец рассказал о столпотворении в аэропорту Благовещенска (видео)

Очевидец рассказал о столпотворении в аэропорту Благовещенска (видео)
Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился мужчина, рассказывавший о возмутившей его ситуации в международном терминале аэропорта Благовещенска. По словам собеседника, пассажиры авиарейса Благовещенск – Пхукет оказались в непростой ситуации.

«Международный терминал, видимо, не предназначен для такого количества пассажиров. А туроператор для чего-то прописывает в сопровождающих документах, что пассажиры обязаны явиться за три часа до вылета к самолету. Непонятно, для чего. Куча народа, дышать нечем. Даже элементарно мест не хватает. Много пожилых, много детей с родителями. Как селедки набиты, полный ***», – описал происходящее мужчина.

Ранее Амур.инфо сообщало, что реконструкция международного терминала Благовещенского аэропорта должна начаться в 2020 году.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Наивный добряк

    Наивный добряк
    1 час назад

    О да. Этот так называемый "Международный терминал" абсолютное позорище Благовещенска. Стыдоба 99 уровня. Люди толпятся в этом сарае как в газовой камере. Ужас и срамотища.

  • Александр II

    Александр II
    50 минут назад

    Это видео моего приятеля. Сегодня рейс сильно задержали. Наш "международный" это полный трэш.

  • Graf1977

    Graf1977
    16 минут назад

    За границу только через Хабаровск, да и в Москву порой дешевле и комфортнее от туда!

  • ГОЙ

    ГОЙ
    5 минут назад

    Настроение всегда портит данный терминал. Что улетаешь, что прилетаешь. Получение багажа, Таможенный контроль и т.д. Судя по "успехам" чиновников по реконструкции ВПП, это стоит ожидать и с новым терминалом.Самолет на 300 мест и количество мест в терминале вещь не совместимая.

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