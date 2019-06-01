Очевидец рассказал о столпотворении в аэропорту Благовещенска (видео)

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В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился мужчина, рассказывавший о возмутившей его ситуации в международном терминале аэропорта Благовещенска. По словам собеседника, пассажиры авиарейса Благовещенск – Пхукет оказались в непростой ситуации.

«Международный терминал, видимо, не предназначен для такого количества пассажиров. А туроператор для чего-то прописывает в сопровождающих документах, что пассажиры обязаны явиться за три часа до вылета к самолету. Непонятно, для чего. Куча народа, дышать нечем. Даже элементарно мест не хватает. Много пожилых, много детей с родителями. Как селедки набиты, полный ***», – описал происходящее мужчина.

Ранее Амур.инфо сообщало, что реконструкция международного терминала Благовещенского аэропорта должна начаться в 2020 году.