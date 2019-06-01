В Тынде установили скульптуру лиса, изготовленную местным жителем (фото)

«Сразу скажу по поводу места: выбирал его как можно ближе к центру, чтобы была у всех на виду. Изначально думал за сквер между "Юностью" и "шеснариком", но в администрации мне сказали, что его будут восстанавливать в следующем году. Также были варианты около полиции, Арбата и шестнадцатиэтажек, но там главная печаль была в отсутствии растительности либо в присутствии других постаментов. Ну и был как вариант центральный парк, но он далеко и слишком большой для лисы, потому решил остановиться на "Юности". Да и на лису как раз с гостиницы смотрит камера. В общем, вот, лиса готова и нашла свое место», – написал горожанин в Инстаграме.

Константин также отметил, что осталось доделать другую скульптуру – оленя, но на это может уйти много времени. «Только на голову я потратил уже 5 вечеров. Но это самое сложное, дальше проще», – написал горожанин.