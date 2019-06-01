СМИ: виновник ДТП в Свободненском районе пытался покончить с собой

Аварию прокомментировали в следственном управлении СКР по Амурской области. По информации ведомства, в результате ДТП пострадали в общей сложности 11 человек, в том числе четверо несовершеннолетних. «(…) двое получили ушибы грудной клетки, один – перелом ключицы, у девочки 2005 года рождения – перелом правой голени. Одна пассажирка 1959 года рождения скончалась», – говорится в сообщении СУ СКР по региону. Ранее сообщалось, что четверо пострадавших в ДТП находятся в тяжелом состоянии.

Ранее также сообщалось, что водитель-виновник задержан, возбуждено уголовное дело. Ведомство отмечает, что в отношении мужчины следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу.

«Следствием будет дана правовая оценка действиям водителя микроавтобуса на предмет соблюдения требований безопасности при оказании услуг по перевозке пассажиров, так как по полученным сведениям данная деятельность им осуществлялась без необходимых разрешительных документов», – также сообщает СУ СКР по региону.