Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:21 2

СМИ: виновник ДТП в Свободненском районе пытался покончить с собой

СМИ: виновник ДТП в Свободненском районе пытался покончить с собой

Водитель, который стал виновником резонансного ДТП в Свободненском районе, пытался покончить жизнь самоубийством, сообщило Gzt-sv.ru со ссылкой на очевидцев. Суицид пресекли полицейские: они успели связать водителю руки.

Аварию прокомментировали в следственном управлении СКР по Амурской области. По информации ведомства, в результате ДТП пострадали в общей сложности 11 человек, в том числе четверо несовершеннолетних. «(…) двое получили ушибы грудной клетки, один – перелом ключицы, у девочки 2005 года рождения – перелом правой голени. Одна пассажирка 1959 года рождения скончалась», – говорится в сообщении СУ СКР по региону. Ранее сообщалось, что четверо пострадавших в ДТП находятся в тяжелом состоянии.

Ранее также сообщалось, что водитель-виновник задержан, возбуждено уголовное дело. Ведомство отмечает, что в отношении мужчины следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу.

«Следствием будет дана правовая оценка действиям водителя микроавтобуса на предмет соблюдения требований безопасности при оказании услуг по перевозке пассажиров, так как по полученным сведениям данная деятельность им осуществлялась без необходимых разрешительных документов», – также сообщает СУ СКР по региону.

Просмотров всего: 1057

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать


Общество 4

Очевидец рассказал о столпотворении в аэропорту Благовещенска (видео)
Происшествия 3

С 15-этажного дома в Благовещенске обрушились кирпичи (фото)
Общество

Значительно задерживаются авиарейсы «ИрАэро» в Благовещенск и обратно

Происшествия 1

По факту смертельного ДТП в Свободненском районе возбуждено уголовное дело
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Graf1977

    Graf1977
    1 час назад

    Какие могут быть разрешительные документы на истане, последние автобусы этой марки сошли с конвейера в 2003 году, но порой такие микрики остоются единственным доступным транспортом, добраться из отдаленных районов в областной центр!

  • full

    full
    32 минуты назад

    И вновь никто не ответит за отмену жд перевозок. Когда то можно было добраться из Шименовска в Благовещенск на поезде, в том числе пригородном. Теперь люди бьются на автодорогах и ни одна тварь, типа Степашина, Якунина, не ответит за эту убийственную оптимизацию. Горите в аду, мрази.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь