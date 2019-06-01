Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1июня
Предыдущая новость
сегодня, 16:44 0

Благовещенец нашел на дороге неизвестную птицу (фото)

Благовещенец нашел на дороге неизвестную птицу (фото)
Фото: instagram.com/kvartira.blg2019

Один из жителей Благовещенска сообщил в Инстаграме, что нашел на дороге неизвестную птицу. Это произошло по улице 50-летия Октября, на пересечении с улицей Гражданской.

Мужчина обратился к пользователям соцсети, чтобы выяснить, что это за птица, как и чем ее кормить. Пользователи пришли к выводу, что на фото, опубликованных горожанином, – стриж.

Связаться с мужчиной по поводу оказания помощи в обращении с пернатым можно в Инстаграме: @kvartira.blg2019.

Просмотров всего: 182

#животные

распечатать


Общество

Охотуправление: журавль, замеченный амурским фермером, здоров

Общество

В Михайловском районе сняли карантин по бруцеллезу
В России и мире

Косаток и белух оставили в «китовой тюрьме»
Общество 1

Орнитолог: нужно принять меры для сохранения журавля-красавки, оказавшегося на ферме
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь