Благовещенец нашел на дороге неизвестную птицу (фото)

Фото: instagram.com/kvartira.blg2019

Один из жителей Благовещенска сообщил в Инстаграме, что нашел на дороге неизвестную птицу. Это произошло по улице 50-летия Октября, на пересечении с улицей Гражданской.

Мужчина обратился к пользователям соцсети, чтобы выяснить, что это за птица, как и чем ее кормить. Пользователи пришли к выводу, что на фото, опубликованных горожанином, – стриж.

Связаться с мужчиной по поводу оказания помощи в обращении с пернатым можно в Инстаграме: @kvartira.blg2019.