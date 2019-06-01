Охотуправление: журавль, замеченный амурским фермером, здоров

Управление по охране животного мира Амурской области в своем Инстаграме сообщило новую информацию о журавле-красавке, которого заметил фермер в Шимановском районе.

Ранее мужчина рассказывал ИА «Амур.инфо», что беспокоится за птицу: возможно, она травмирована. Амурский орнитолог Василий Дугинцов отмечал, что в этом случае нужно принять все меры для сохранения особи.

«На место выехали специалисты управления. Оказалось, что редкий для региона журавль-красавка вполне здоров. А к ферме пришел, скорее всего, покормиться, пока вторая половина сидит на гнезде», – сообщило амурское охотуправление.