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С 15-этажного дома в Благовещенске обрушились кирпичи (фото)

С 15-этажного дома в Благовещенске обрушились кирпичи (фото)

1 июня в редакцию ИА «Амур.инфо» обратились сразу несколько обеспокоенных жителей Благовещенска. Люди сообщили, что с 15-этажного дома № 295 по улице Зейской рухнули облицовочные кирпичи. Горожане поделились фото с места происшествия.

«Кирпичи упали в метре от входа в подъезд, жильцы боятся выходить из дома!», «Если срочных мер не предпринять, оставшаяся часть фасада обрушится. На фото видны трещины в кладке», – сетуют благовещенцы.

Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу администрации Благовещенска. «Сразу же отреагировали [на случившееся]. Администрация совместно с МЧС предоставили управляющей компании вышку. Управляющая компания там проводит работы, ищут пустоты, сбивают кирпич. К сожалению, несмотря на то, что дом достаточно новый, фасад сделан некачественно, уже требуется капитальный ремонт», – рассказали в пресс-службе.

Кирпичи с дома № 295 по улице Зейской падали и раньше. Об этих фактах агентство сообщало в 2016 и 2018 годах. Тогда происшествиями занималась прокуратура. Также в ноябре 2018 года сообщалось об обследовании дома проектной организацией.

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