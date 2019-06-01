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ПСО «Казань» продолжит строительство стартового стола для «Ангары» на Восточном

ПСО «Казань» продолжит строительство стартового стола для «Ангары» на Восточном
Фото: Амур.инфо

Производственно-строительное объединение «Казань» продолжит возводить стартовый стол для ракет семейства «Ангара» на космодроме Восточный. Об этом РИА новости сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

«Подтверждаем, что работы продолжит ПСО "Казань"», – сказали в Роскосмосе.

Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщал в интервью РИА Новости, что контракт с ПСО «Казань» не расторгнут, однако работы по строительству второй очереди на космодроме Восточный были приостановлены с целью доработки проектной документации для запуска с этого стола «Ангары-А5В» с водородной ступенью, изменения некоторых моментов, связанных с ценообразованием.

Прежде Рогозин заявлял, что три российские строительные компании определены возможными подрядчиками при возведении стартового стола для ракеты «Ангара» вместо ПСО «Казань». До этого вице-премьер РФ Юрий Борисов объявил о расторжении контракта, заключенного в сентябре с ПСО, из-за тяжелого финансового положения строительной организации.

В мае сообщалось, что строительство второй очереди Восточного планируют начать в июне.

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#космодром #строительство

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