Значительно задерживаются авиарейсы «ИрАэро» в Благовещенск и обратно

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1 июня значительно задерживается прибытие в Благовещенск рейсов авиакомпании «ИрАэро», а также их отправление из областного центра. Это следует из информации на сайте аэропорта столицы Приамурья.

Задерживается прибытие рейсов: РД-111 из Иркутска – до 18:40; РД-112 из Владивостока – до 06:00 2 июня. Задерживается отправление рейсов: РД-111 во Владивосток – до 19:30; РД-112 в Иркутск – до 06:40 2 июня.

В пресс-службе аэропорта Благовещенска ИА «Амур.инфо» сообщили, что задержки связаны с решениями авиакомпании.