До плюс 28 градусов: прогноз погоды в Приамурье на 2 июня

В Амурской области 2 июня ожидается переменная облачность, местами пройдет дождь. Ночью возможен туман, днем в отдельных районах грозы. Ночью будет дуть западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, днем ветер сменит направление на северное и северо-восточное и разгонится до 5-10 метров в секунду.

Температура ночью в регионе составит плюс 6…11, местами при прояснениях термометры покажут от нуля до плюс 5. Днем температура составит плюс 19…24, местами по северу будет до плюс 28.

В Благовещенске ночью ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Днем возможен небольшой кратковременный дождь. Скорость ветра составит 2-7 метров в секунду. Термометры в ночные часы покажут плюс 9…11 градусов, днем – плюс 21…23, сообщает Амурский гидрометцентр.