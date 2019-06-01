По факту смертельного ДТП в Свободненском районе возбуждено уголовное дело
По факту ДТП в Свободненском районе следственным отделом МО МВД России «Свободненский» возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения). Водитель автомобиля, устроившего ДТП, задержан.
31 мая вечером на 1 439-м километре автодороги Чита – Хабаровск произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и десять травмированы. Предварительно установлено, что водитель, 1962 года рождения, управляя автомобилем УАЗ, в районе проведения дорожных работ не выбрал безопасную дистанцию до остановившегося автомобиля SsangYong Istana и совершил с ним столкновение. После этого автомобили съехали с проезжей части, микроавтобус опрокинулся.
В результате ДТП пассажир микроавтобуса, женщина 1959 года рождения, скончалась на месте происшествия. В больницу с травмами доставлены 10 человек – водители обоих транспортных средств и пассажиры микроавтобуса. Среди пострадавших четверо детей, 2004, 2005, 2007 и 2012 годов рождения.
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