По факту смертельного ДТП в Свободненском районе возбуждено уголовное дело

31 мая вечером на 1 439-м километре автодороги Чита – Хабаровск произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и десять травмированы. Предварительно установлено, что водитель, 1962 года рождения, управляя автомобилем УАЗ, в районе проведения дорожных работ не выбрал безопасную дистанцию до остановившегося автомобиля SsangYong Istana и совершил с ним столкновение. После этого автомобили съехали с проезжей части, микроавтобус опрокинулся.

В результате ДТП пассажир микроавтобуса, женщина 1959 года рождения, скончалась на месте происшествия. В больницу с травмами доставлены 10 человек – водители обоих транспортных средств и пассажиры микроавтобуса. Среди пострадавших четверо детей, 2004, 2005, 2007 и 2012 годов рождения.