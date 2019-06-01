На телеканале «Россия-24» покажут фильм об отношениях России и Китая, снятый в Приамурье

В съемках в том числе принял участие губернатор Амурской области Василий Орлов. Журналист и губернатор на набережной в Благовещенске сварили «суп дружбы». Также съемочная группа федерального канала посетила мост Благовещенск – Хэйхэ, побывала на озере лотосов в Ивановке и посмотрела, как сеют сою.

Фильм, получивший название «Россия – Китай, все только начинается», выйдет в эфир в субботу в 12 и 16 часов по московскому времени, а также в воскресенье в 5 и 17 часов.