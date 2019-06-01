СМИ: руководитель амурского следственного управления возглавит СУ СКР по Омской области
Новым начальником СУ СКР по Омской области может стать полковник юстиции Станислав Белянский, который пока возглавляет Следком Амурской области. Об этом сообщает информагентство «Омск-информ». Официальной информации о кадровых перестановках пока нет.
Следственным управлением Следственного комитета по Омской области с марта этого года с приставкой и.о. руководит Владислав Бражников. По неофициальной информации, новым руководителем омского Следкома (без приставки и.о.) может стать 40-летний полковник юстиции Станислав Белянский, который сейчас возглавляет СУ СКР по Амурской области.
С 2000 по 2007 год он проходил службу в органах прокуратуры Волгоградской области. После создания органов Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации занимал должности руководителей отделов в аппаратах следственных управлений по Волгоградской области и Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
С декабря 2016 по сентябрь 2018 года являлся заместителем руководителя Следственного управления по Новгородской области. В октябре 2018 года был назначен руководителем амурского следственного управления.
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