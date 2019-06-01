СМИ: руководитель амурского следственного управления возглавит СУ СКР по Омской области

Следственным управлением Следственного комитета по Омской области с марта этого года с приставкой и.о. руководит Владислав Бражников. По неофициальной информации, новым руководителем омского Следкома (без приставки и.о.) может стать 40-летний полковник юстиции Станислав Белянский, который сейчас возглавляет СУ СКР по Амурской области.

С 2000 по 2007 год он проходил службу в органах прокуратуры Волгоградской области. После создания органов Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации занимал должности руководителей отделов в аппаратах следственных управлений по Волгоградской области и Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

С декабря 2016 по сентябрь 2018 года являлся заместителем руководителя Следственного управления по Новгородской области. В октябре 2018 года был назначен руководителем амурского следственного управления.