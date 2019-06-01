Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:48 1

СМИ: руководитель амурского следственного управления возглавит СУ СКР по Омской области

Новым начальником СУ СКР по Омской области может стать полковник юстиции Станислав Белянский, который пока возглавляет Следком Амурской области. Об этом сообщает информагентство «Омск-информ». Официальной информации о кадровых перестановках пока нет.

Следственным управлением Следственного комитета по Омской области с марта этого года с приставкой и.о. руководит Владислав Бражников. По неофициальной информации, новым руководителем омского Следкома (без приставки и.о.) может стать 40-летний полковник юстиции Станислав Белянский, который сейчас возглавляет СУ СКР по Амурской области.

С 2000 по 2007 год он проходил службу в органах прокуратуры Волгоградской области. После создания органов Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации занимал должности руководителей отделов в аппаратах следственных управлений по Волгоградской области и Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

С декабря 2016 по сентябрь 2018 года являлся заместителем руководителя Следственного управления по Новгородской области. В октябре 2018 года был назначен руководителем амурского следственного управления.

Просмотров всего: 144

#жизнь

распечатать


Общество 1

Роуминг, ОСАГО, автотюнинг, завещания: что изменится в РФ с июня 2019 года
Общество 31

В Амурской области потратят больше 8 миллионов на создание Дома научной коллаборации
Общество 1

Дети и подростки составляют почти четверть населения Амурской области

В России и мире

2 июля произойдет полное солнечное затмение
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • full

    full
    12 минут назад

    Ротация через год? Это уже на ветряк походит...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь