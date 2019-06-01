Минвостокразвития окажет финансовую помощь в берегоукреплении набережной Благовещенска

1 июня на набережной Амура в Благовещенске в районе Пионерской, 1, прошло выездное совещание по берегоукреплению. В нем приняли участие губернатор региона Василий Орлов, мэр города Валентина Калита и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Обсуждалась готовность строящихся сейчас участков, а также речь шла о строительстве канатной дороги.

«Мы в прошлом году получили субсидию за счет средств Министерства по развитию Дальнего Востока, это субсидия на развитие центров экономического роста. Порядка 600 миллионов рублей направлены на реконструкцию еще части набережной, центральной части. Эти работы ведутся в соответствии с графиком, в ноябре этот участок будет сдан. На сегодня набережная состоит из трех незавершенных участков, на одном из них работы ведутся и будут выполнены до конца года. По двум участкам у нас сегодня корректируется проектная документация. По участку на набережной реки Зеи, это улица Октябрьская, проектная документация скорректирована на сегодняшний день, необходимо порядка 400 миллионов для того, чтобы завершить работы. И второй участок – это участок по Амуру напротив улицы Нагорной, там проектная документация в корректировке еще находится. Но мы рассчитываем, что в конце июля она будет готова. И у нас есть договоренности с Александром Козловым, чтобы Минвостокразвития нас поддержал деньгами для завершения этого объекта», – сказал Василий Орлов.

В настоящее время на реконструируемых участках набережной ведутся работы по установке бордюров, идет монтаж гранита, подготовка основания под асфальт, подготовка основания под укладку плитки. Все работы идут в соответствии с графиком, отметили специалисты.

«Также идет изготовление плитки на заводе, необходимо 10 тысяч квадратных метров плитки на два участка – 8 и 9. У нас запроектирован цветной гранит на амфитеатре. Там несколько оттенков будет. С амфитеатров самые объемные работы», – рассказал гендиректор субподрядной организации Денис Рябухин.

Также обсуждался проект «Золотая миля», в частности один из объектов – канатная дорога. Она будет располагаться в районе ОКЦ. Со слов губернатора Приамурья, инвестор уже определен.

«Был проведен архитектурный конкурс. Выиграло голландское проектное бюро. Концепцию мы уже представили общественности. 2019 год будет посвящен проектированию. Первый камень мы заложим и подготовительно-строительные работы начнем в этом году. На конец 2021 года – начало первого квартала 2022 года намечено завершение строительства и ввод в эксплуатацию канатной дороги. Здесь очень важно то, что нужно этот объект синхронизировать с китайской стороной. Поэтому мы в любом случае будем привязаны к срокам китайских партнеров», – сказал Василий Орлов.