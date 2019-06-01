На реконструкцию отделения анестезиологии и реанимации АОКБ выделят 297 миллионов

1 июня губернатор Амурской области Василий Орлов и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и провели выездное совещание по вопросу реконструкции отделения анестезиологии и реанимации областной клинической больницы. Было озвучено, что реконструкция начнется в этом году.

Капитальный ремонт отделения не проводился 25 лет. Устаревшая материально-техническая база не позволяет внедрять современные методики оказания медицинской помощи. Реконструкция позволит повысить качество оказания медицинской помощи, обеспечить комфортность и безопасность пациентов, снизить показатели смертности населения, сообщили в областном правительстве.

Заместитель главного врача АОКБ по хирургии Евгений Брегадзе показал, что необходимо сделать в отделении. В перечне – замена больничных лифтов, предназначенных для транспортировки больных в реанимационное отделение, замена внутренних инженерных сетей, коммуникаций, оборудования и другое.

«Необходимо современное отделение анестезиологии и реанимации. Нужно учитывать, что в регионе развёрнуты крупные стройки. Нам надо понять, что мы можем сделать в этом году, какие строительные работы провести, как оснастить отделение новым оборудованием», – отметил Александр Козлов.

«В амурской областной больнице с момента её ввода в эксплуатацию не проводился капитальный ремонт. При этом постоянно повышаются требования к качеству оказания медицинской помощи, помещениям больницы, условиям оказания медпомощи. Мы сами понимаем, что выздоровление происходит быстрее в комфортных условиях. Улучшение качества оказания медицинской помощи – это один из приоритетов работы областного правительства. Реконструкция отделения анестезиологии и реанимации – важный шаг в этом направлении. Мы благодарны Министерству за поддержку в этом вопросе», – сказал Василий Орлов.

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока готово выделить 297 миллионов рублей на реконструкцию отделения. Приступить к началу работ планируется в сентябре. До этого времени необходимо провести необходимые технические процедуры. Проектно-сметная документация готова с положительным заключением.

Как рассказал Евгений Брегадзе, на время реконструкции отделения предусмотрен перевод отделения. Все 12 коек на это время будут размещены в крыле стационара. Ремонт займёт от 7 до 9 месяцев.