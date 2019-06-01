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«Банк Интеза» готов помочь деньгами в строительстве Амурского ГПЗ

«Банк Интеза» (входит в состав итальянской финансовой группы Intesa Sanpaolo) готов организовать синдицированный кредит «Газпрому» на строительство Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Об этом сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров «Банка Интеза» Антонио Фаллико.

«У нас с "Газпромом" хорошие двусторонние отношения. Сейчас мы говорим об участии в финансировании этой компании. В основном деньги идут на строительство Амурского ГПЗ. Нам это особенно интересно, потому что там есть итальянский партнер – Maire Tecnimont. Амурский ГПЗ – очень большой, амбициозный проект... Если пойдет речь о синдицированном кредите, мы обратимся с предложением организовывать его. Мы надеемся на продолжение участия в этом проекте», – сказал Фаллико.

«Газпром» в феврале 2019 года выдал гарантии в размере до 2,97 миллиарда евро своей дочерней компании «Газпром переработка Благовещенск», которая реализует проект строительства Амурского ГПЗ, по займу от Intesa Sanpaolo.

Строительство Амурского ГПЗ ведется с октября 2015 года. На предприятие по газопроводу «Сила Сибири» будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, создаваемых «Газпромом» в рамках Восточной газовой программы. Ввод первых двух технологических линий завода ожидается в апреле 2021 года. На полную мощность Амурский ГПЗ заработает в 2024 году.

После ввода Амурский газоперерабатывающий завод будет производить 38 миллиардов кубометров метана, 2 миллиона тонн этана, 1,5 миллиона тонн сжиженного углеводородного газа и 60 миллионов кубометров гелия в год.

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#строительство #финансы

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