Роуминг, ОСАГО, автотюнинг, завещания: что изменится в РФ с июня 2019 года

Роуминг

С 1 июня вступает в силу закон об отмене внутрироссийского роуминга. С этого дня все входящие звонки должны стать бесплатными в сетях любых операторов на территории всей страны. Действовать новые условия будут автоматически на всех тарифах и без дополнительной платы и подключения услуг. Цена на sms, исходящие звонки и мобильный интернет сохранится в рамках того пакета услуг, которым пользуется клиент.

Фактически российские операторы отменили и внутрисетевой и национальный роуминг еще осенью 2018 года, после предупреждений и разбирательств с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Исключением тогда остался только Крымский полуостров. Как раз его операторы и присоединятся к отмене национального роуминга — местные власти заявили, что те уже к этому готовы.

Амнистия капиталов

Продлить амнистию капиталов еще на год поручил президент Владимир Путин, а в конце мая он подписал соответствующий пакет законов. Подать спецдекларацию в рамках третьего этапа кампании по добровольному декларированию активов и счетов можно будет с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года.

Амнистией смогут воспользоваться те граждане, которые готовы перевести деньги и активы из-за рубежа обратно в Россию. В силе остаются все гарантии, которые действовали и во время предыдущих этапов, — освобождение от налоговой, административной и уголовной (по некоторым экономическим статьям) ответственности за нарушение налогового и валютного законодательства. Также власти продлили льготу, по которой владельцы контролируемых иностранных компаний (КИК) освобождаются от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), если они становятся налоговыми резидентами России в текущем году.

Возвращенные из-за рубежа активы власти предлагают регистрировать в специальных административных районах (САР) в Калининградской области и Приморском крае. Для резидентов этих районов действует льготное налогообложение, а доступ к информации об их бенефициарах могут получить только управляющая САРом компания, надзорные органы и суды.

ОСАГО

Если между потерпевшим и страховщиком возникают противоречия по ОСАГО, то с 1 июня до подачи иска в суд их в обязательном порядке будет рассматривать финансовый омбудсмен. Он разбирает споры на сумму до 500 тысяч рублей, но по ОСАГО размер требований не ограничен, а его решения обязательны для исполнения, но могут быть оспорены в суде как самим клиентом, так и страховой компанией.

Обращение к омбудсмену для граждан будет совершенно бесплатным, а вот страховщики будут платить за рассмотрение каждой жалобы: 45 тысяч рублей — если решение примут в пользу клиента, 0 рублей — если в их. При этом если во время рассмотрения жалобы компания добровольно выполнит условия потерпевшего, то тариф будет варьироваться от 7,5 тысячи рублей до 30 тысяч рублей.

К омбудсмену можно обратиться и по выплатам трехлетней давности. «Если в прошлом году вы обращались в компанию, даже что-то получили, сейчас узнали об этом институте и вам показалось, что это несправедливо, вы также можете (обратиться)», — уточнила руководитель автономной некоммерческой организации «Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного» Ольга Крайнова. Но если по спору уже есть решение суда, то омбудсмен его рассматривать не будет.

Также с 1 июня вступают в силу несколько других изменений в закон об ОСАГО. Так, водители смогут оформить документы о ДТП без участия уполномоченных сотрудников полиции, даже если в аварии участвовала машина, зарегистрированная и застрахованная за рубежом. Поправки расширяют список тех, кто имеет право на компенсационные выплаты. Теперь кроме потерпевшего и выгодоприобретателя на них могут претендовать также наследник, представитель потерпевшего по нотариальной доверенности и другие.

Завещание

С 1 июня вступает в силу закон, который расширяет возможности россиян распоряжаться своим имуществом после смерти. Во-первых, теперь супруги смогут составить совместное завещание, которое определит, какое имущество, кому и в какой последовательности перейдет, если умрут они оба или кто-то один из них. При разводе такое завещание утратит силу и перестанет действовать. Также каждый супруг в любой момент может поменять свое решение и выйти из завещания. Тогда он должен будет сообщить об этом жене или мужу, а нотариус проследит за этим.

Кроме того, завещание может быть оспорено по иску любого из супругов при их жизни или после смерти — одного или обоих — только по иску человека, считающего, что завещание нарушает его права.

Во-вторых, россияне теперь смогут заключать наследственные договоры. Такой документ представляет собой соглашение между наследователем и его наследниками, которые берут на себя какие-либо обязательства перед составителем завещания. Например, они должны будут ухаживать за ним или пожертвовать часть наследства на благотворительность.

Наследователь в любой момент может передумать и отменить договор в одностороннем порядке. Но тогда ему придется возместить несостоявшимся наследникам все траты, которые они понесли, выполняя условия договора.

Чтобы не допустить злоупотреблений, и совместное завещание, и наследственный договор заверяет только нотариус, а подписание документов будут записывать на видео.

Автотюнинг

Чтобы начать модернизацию своей машины, с 1 июня россияне должны будут получить разрешение в Госавтоинспекции. Для этого нужно будет предоставить целый список документов, среди которых предварительное заключение технической экспертизы. Получить его можно будет в одной из испытательных лабораторий.

Чаще всего, по данным СМИ, российские автомобилисты меняют двигатели — переводят их на газовое топливо, а также ставят фаркопы (прицепной крюк для крепления) для перевозки прицепов и внедорожный тюнинг — экспедиционные багажники, силовые бамперы и так далее.

Поставка нефти, нефтепродуктов и угля на Украину

С 1 июня 2019 года российские компании смогут поставлять нефть, нефтепродукты и уголь на Украину, только если получат специальное разрешение от Минэкономразвития. Премьер-министр Дмитрий Медведев еще в апреле объяснил решение ответными мерами на украинские торговые запреты.

В 2018 году российские нефтепродукты в общей структуре украинского импорта топлива составили почти 40 %, эквивалентно двум миллиардам долларов. Другими крупными поставщиками остаются Белоруссия тоже с 40 % и Литва с 10 %. А угля в минувшем году Россия поставила 12,4 миллиона тонн — на 10 % больше, чем годом ранее. Антимонопольный комитет Украины уже признал, что действия Москвы создают риски для украинского топливного рынка и могут вызвать рост розничных цен

Газовая сигнализация

С 6 июня вступает в силу новый свод правил проектирования систем газоснабжения в жилых домах. В Минстрое уточнили, что он носит добровольный характер, то есть застройщики могут ему не следовать, но если берут за основу, то делать и отчитываться должны именно по этим нормам.

Ведомство рекомендует во всех новых домах, подключенных к газу, устанавливать систему, которая будет контролировать уровень загазованности и в случае опасности отключит подачу газа. Анализаторы следует устанавливать в помещениях теплогенераторных и в самих квартирах, если там есть газовое оборудование.

Также в газифицированных домах власти советуют использовать специальные окна, которые легче вылетают при взрыве и тем самым гасят силу удара. Сейчас эксперты указывают на то, что обычные пластиковые окна очень прочные и при взрыве основной удар приходится на несущие конструкции здания, а это чаще приводит к обрушению. Окна для газифицированных домов уже производят, но стоят они дороже обычных и поэтому до сих пор практически не используются. И зачастую хозяева газифицированных домов и квартир даже не знают, что окна должны быть специальными.

Устанавливать газоанализаторы будет застройщик. Кроме того, документ прописывает требования к размеру и оборудованию кухонь, где установлены газовые плиты.

Что касается старого жилого фонда, где из-за изношенности оборудования и труб чаще всего и случаются аварии, то депутаты еще в январе предложили устанавливать в таких домах газоанализаторы за счет средств из фондов капитального ремонта. С февраля соответствующий законопроект ждет рассмотрения в первом чтении.

Возврат продуктов

С 6 июня, по новому закону, магазины не смогут возвращать поставщикам непроданные продукты, если срок их хранения меньше 30 дней. В основном это свежее мясо и рыба, продукты из них, молочная и кондитерская продукция, хлебобулочные изделия, овощи и фрукты. Участники рынка отмечали, что на такие товары приходится около 70 % ассортимента торговых сетей.

Магазины и поставщики должны будут в течение 180 дней с момента вступления закона в силу привести условия договоров, которые заключали раньше, в соответствие с новыми нормами. Как объясняла одна из авторов поправок, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, раньше торговые сети нередко по договору купли-продажи забирали продукцию, а потом ее возвращали, не оплатив. Тем самым они перекладывали на производителей свои риски, а те в свою очередь несли убытки. Теперь нововведения должны защитить как отечественных производителей, так и потребителей. Ведь запрет на возврат продуктов может подтолкнуть магазины снижать цены для привлечения покупателей.

Вернуть скоропортящуюся продукцию магазины смогут только тем поставщикам, которые письменно просили об этом. Пойти на это могут те, кто хочет поддержать конкурентоспособность и кто закладывает такие издержки в цену продукта.

Операции по картам иностранных банков

С 27 июня банки должны будут фиксировать и в течение трех дней сообщать в Росфинмониторинг о снятии наличных с карт, выпущенных зарубежными банками. Организации будут отправлять данные о дате, месте и сумме операции; номере карты и названии банка, который ее выпустил; владельце карты или другую информацию, которая поможет идентифицировть того, кто совершил операцию.

Список стран, банковские карточки которых возьмут на заметку, Росфинмониторинг составит уже после вступления поправок в силу. Но публиковать его все равно не будут, так как это информация ограниченного доступа: банки получат ее через свои личные кабинеты.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Игорь Дивинский объяснял, что в первую очередь в этот перечень попадут страны, где сильна активность террористических организаций, например, Ирак и Афганистан. А вот карт, выпущенных российскими «дочками» иностранных банков, новые нормы не коснутся.