Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:07 0

Четверо пострадавших в ДТП в Свободненском районе находятся в тяжелом состоянии

Четверо пострадавших в ДТП в Свободненском районе находятся в тяжелом состоянии

По информации амурского минздрава, в ДТП, случившемся 31 мая вечером в Свободненском районе, пострадали 4 детей и 5 взрослых. Еще один человек погиб. Четверо пострадавших – 2 детей и 2 взрослых – сейчас находятся в реанимации, в тяжелом состоянии. Состояние остальных в основном средней степени тяжести.

Авария случилась на 1 439 километре трассы Амур, около села Нижние Бузули. Там произошло столкновение маршрутного микроавтобуса Шимановск – Благовещенск с автомобилем УАЗ. В результате автобус перевернулся. В нем находились 11 человек вместе с водителем.

Вызов на станцию медпомощи поступил в 17:50. На место выехали четыре бригады: одна из Нижних Бузулей, одна из ЗАТО Циолковский, две из Свободного. Свободненские медики прибыли в 18:15.

В результате ДТП один человек погиб, девять пострадавших госпитализированы в Свободненскую больницу. Один из них был осмотрен и после оказанной помощи отправился домой.

Все 9 пострадавших, включая 4 детей в возрасте 6 лет, 11, 13 и 14 лет, уже обследованы хирургами, терапевтами, травматологами, оториноларингологами, неврологами. Им проведен весь необходимый комплекс диагностических мероприятий. В данный момент всем пострадавшим проводится соответствующее лечение.

Просмотров всего: 597

#ДТП #происшествия

распечатать


Происшествия

В Амурской области в ДТП пострадали девять человек, один погиб (видео)
Происшествия 1

В Благовещенске возбудили уголовное дело по факту пропажи молодой матери
Общество

Благовещенка воспользовалась найденной банковской картой и пошла под суд
Происшествия 5

Осужден амурчанин, устроивший ДТП с погибшими и пострадавшими

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь