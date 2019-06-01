Четверо пострадавших в ДТП в Свободненском районе находятся в тяжелом состоянии

Авария случилась на 1 439 километре трассы Амур, около села Нижние Бузули. Там произошло столкновение маршрутного микроавтобуса Шимановск – Благовещенск с автомобилем УАЗ. В результате автобус перевернулся. В нем находились 11 человек вместе с водителем.

Вызов на станцию медпомощи поступил в 17:50. На место выехали четыре бригады: одна из Нижних Бузулей, одна из ЗАТО Циолковский, две из Свободного. Свободненские медики прибыли в 18:15.

В результате ДТП один человек погиб, девять пострадавших госпитализированы в Свободненскую больницу. Один из них был осмотрен и после оказанной помощи отправился домой.

Все 9 пострадавших, включая 4 детей в возрасте 6 лет, 11, 13 и 14 лет, уже обследованы хирургами, терапевтами, травматологами, оториноларингологами, неврологами. Им проведен весь необходимый комплекс диагностических мероприятий. В данный момент всем пострадавшим проводится соответствующее лечение.