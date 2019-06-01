Программа «Сканер» больше не выйдет в эфир

31 мая в эфир вышел последний выпуск программы «Сканер». Хроника происшествий появилась на амурском телевидении в 1998 году. «Сканер» – это единственная передача, которая старше самой телекомпании «Альфа-канал». Программа впервые вышла в эфир телекомпании «Город», а потом уже перебралась на «Альфу».

Создателем и первым ведущим «Сканера» стал Константин Морозов. Сейчас он живет и работает в Москве. Константин – шеф-редактор популярной программы «Главная дорога» на НТВ. Он каждый год поздравляет «Сканер» с днем рождения и шлет видеоприветы.

Также у руля «Сканера» стояли Иван Сельвинский, Андрей Анохин, Михаил Шамотин, Александр Егоров, Павел Яшнев и Марина Тян.

В 2013 году «Альфа-канал» потерял одного из самых ярких и талантливых журналистов Ивана Сельвинского. Его знали как ведущего и редактора программы «Сканер» и известного в городе рок-музыканта. Зрители и сейчас помнят его неизменную бейсболку, своеобразную манеру ведения и, конечно же, крылатую фразу, которую Ваня всегда говорил в конце выпуска: «А у меня на сегодня все, вас ждут дома, помните об этом».

С приходом в программу Марины Тян «Сканер» получил перезагрузку. Появились новые рубрики, герои, темы. Сейчас Марину Тян знают как Марину Евсееву – пресс-секретаря министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова.

Бойцы невидимого фронта – так в телекомпании называют операторов программы «Сканер». Андрей Домбасюк, а затем Алексей Ищенко и Сергей Бредихин много лет добывали эксклюзивные кадры. Они редко приходили в редакцию, но часто в те места, где было страшно и опасно. Сергей Бредихин пару лет назад рассказывал, что на одной такой съемке ему чуть не прилетело топором по голове во время пьяной разборки в одной из квартир.

Есть и те, кто все это время оставался за кадром. Это монтажеры и режиссеры. Виталий Крапивкин, Сергей Буслов, Александр Погружельский, Алексей Водопьянов. А также Лариса Беркутова и Диляра Галимова – это стилисты и парикмахеры. Они каждый день готовили ведущих к выходу в эфир. Максим Ивановский, Алексей Востриков и Татьяна Котельникова – это лицо и редакция современного «Сканера».

31 мая в эфир вышел последний выпуск программы. При этом аккаунт «Сканера» в Instagram продолжит работу в качестве самостоятельного паблика.