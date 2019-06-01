В Магдагачинском районе накануне Дня защиты детей открыли игровую площадку

В селе Черняево Магдагачинского района открыли игровую площадку. Деньги на ее возведение выделил «Газпром» в честь празднования 160-летия села. Оборудование для игровой площадки закупили осенью прошлого года. Установить его местные власти решили к лету.

Детская площадка включает в себя игровой комплекс с горками, качели, лазы и другие игровые объекты. Всего их 9. Заниматься на площадке смогут все жители села. Игры на площадке – бесплатные.

В этом году детские площадки установят и в селе Магдагачи. В сентябре здесь откроются три игровые зоны. Кроме этого, в поселке этим летом начнут строить ФОК. Спортивное здание площадью более 7 тысяч квадратных метров возведут по программе «Газпром – детям». Юные амурчане смогут тренироваться здесь, занимаясь мини-футболом, хоккеем с мячом и самбо.