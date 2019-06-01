Гороскоп на 1 июня: у Овнов усилится интуиция, а Львы разберутся с делами

Восход Солнца: 04:24

Заход Солнца: 20:30

Солнце в Близнецах.

Овен. День планирования будущего. У многих Овнов усилится интуиция и дар предвидения. Во избежание повтора ошибок и просчетов сегодня хорошо вспоминать прошлое, анализировать пройденный путь. Вы сможете лучше представить будущее. Впереди возможны приятные неожиданности, за которые впоследствии вы сполна расплатитесь, пострадав от эгоизма близких вам людей.

Телец. Сегодня не стоит строить больших планов, начинать новые дела. День неблагоприятен для активных действий в сфере профессиональной деятельности и дел, требующих финансовых вложений. Нерешенные проблемы в отношениях с ближним окружением или ложные обвинения недоброжелателей могут привести вас в ярость. Проявите сдержанность, иначе ваша внутренняя энергия, вырвавшись на свободу, испепелит всех и вся, включая и вас самих.

Близнецы. День испытаний и переживаний. Спокойствие, справедливость и трезвый расчет – вот девиз первого дня лета. Возможны ситуации, при которых вас все будет раздражать и нервировать. Даже мелкие стычки с любимыми сегодня могут привести к очень крупной ссоре, а то и полному разрыву. Бережливость может уберечь вас от серьезных финансовых проблем.

Рак. Неблагоприятный день для финансовых сделок, приобретения недвижимости, ремонта, заключения брака и зачатия. Многие из вас будут вынуждены оставить работу и почувствуют облегчение, несмотря на неопределенное положение. В отношениях с давними друзьями наметятся трещины. Возможны негативные процессы в организме и возникновение заболеваний. Будьте внимательнее к своему здоровью.

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Лев. Хороший день для Львов. Они смогут разобраться с накопившимися делами или укрепить собственные позиции. Несправедливость, допущенная по отношению к вам или к кому-то из вашего окружения, может вызвать у вас вспышку негодования. Вероятно, обидчик пожалеет, что связался с вами, однако ваши вспыльчивость и непродуманные поступки никогда не решали проблем. Честность и прямота суждений помогут вам исправить положение. В личной жизни предвидится неожиданное приятное событие. Смотрите в будущее с оптимизмом.

Дева. День символизирует успех во всех делах, преодоление сомнений. Вы будете способны с честью выйти из самых запутанных ситуаций. Для реализации ваших устремлений понадобятся терпение и целеустремленность. Деловое партнерство станет очень плодотворным. Сексуальный потенциал может быть очень высок.

Весы. День благоприятен для физических нагрузок, занятий спортом, длительных прогулок, путешествий. Во второй половине дня вас ожидает некоторый упадок сил. А вот обстановка в семье нормализуется, однако неприятный осадок сохранится еще на какое-то время, так как обида проходит не сразу.

Скорпион. Отношения с близкими и друзьями складываются удачно. Возможны праздник или встреча, на которой вы блеснете чем-то особенным. Ваши активность и энтузиазм могут создать благоприятные условия для укрепления семейного комфорта или благосостояния. Главное – не упустить свой шанс.

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Стрелец. Прежние разочарования и обиды позади, вы снова ощутите прилив жизненных сил и энергии. Постарайтесь избегать всевозможных выяснений отношений как на работе, так и дома, поскольку это пустое занятие, которое только измотает вас и ни к чему хорошему не приведет. Этот день как нельзя лучше подходит для развития карьеры. Благодаря покровительству Меркурия финансовое положение может несколько улучшиться.

Козерог. Возможно, что вас привлекут к решению своих проблем родственники и друзья. Кроме того, домашние дела и проблемы с детьми потребуют от вас больших материальных затрат и душевных сил. Хлопоты и заботы утомят. К концу дня вы почувствуете себя измотанным и уставшим. Уделите немного внимания и себе, но не оставайтесь долго в одиночестве. Вечер проведите в гостях у самых близких друзей или смените форму деятельности на более творческую.

Водолей. Самое время постараться как можно быстрее забыть о том, что не удалось осуществить. Не рекомендуется взваливать на себя слишком много проблем. Больше внимания уделите настроению своих близких. Новые предложения от коллег по бизнесу не должны остаться без внимания. Попробуйте сделать явью самую смелую мечту. День благоприятен для любви, зачатия,творческих начинаний, закладки дома.

Рыбы. Сегодня ожидается напряженный день. Не забывайте, что жизнь – это борьба. И если у вас задумано новое дело – вперед! Звезды советуют взмахнуть крыльями и посмотреть на мир немного шире. Возможно,получите выгоду от задуманного. Но помните, что новые горизонты открываются не так уж легко. Следует иметь в виду, что финансовые операции, на которые вы возлагаете большие надежды, будут не слишком успешными.

Астролог: Вальдемар Небоходцев