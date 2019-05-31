Президент России присвоил Благовещенскому аэропорту имя Муравьева-Амурского
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед Отечеством». Отныне аэропорт Благовещенска носит имя графа Муравьева-Амурского. Указ вступил в силу со дня его подписания.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Аэропорт Домодедово назван именем Михаила Ломоносова, аэропорт Шереметьево – именем Александра Пушкина, а Внуково – Андрея Туполева.
Интересно, что среди городов, где указом президента переименованы аэропорты, нет Петербурга. В Северной столице со второй попытки победил Федор Михайлович Достоевский, хотя Общественная палата города настаивала на имени Петра I. «Не комментируем», – сказали корреспонденту «Фонтанки» в Пулково.
Полный список имен, которые получили российские аэропорты приводит ТАСС:
- Международный аэропорт Анадыря (Угольный) – Ю. С. Рытхэу
- Международный аэропорт Анапы (Витязево) – В. К. Коккинаки
- Международный аэропорт Архангельска (Талаги) – Ф. А. Абрамов
- Международный аэропорт Астрахани (Нариманово) – Б. М. Кустодиев
- Международный аэропорт Белгорода – В. Г. Шухов
- Международный аэропорт Благовещенска (Игнатьево) – Н. Н. Муравьев-Амурский
- Международный аэропорт Владивостока (Кневичи) – В. К. Арсеньев
- Международный аэропорт Воронежа (Чертовицкое) – Петр I
- Международный аэропорт Екатеринбурга (Кольцово) – А. Н. Демидов
- Международный аэропорт Казани – Г. М. Тукай
- Международный аэропорт Калининграда (Храброво) – императрица Елизавета Петровна
- Международный аэропорт Калуги - (Грабцево) – К. Э. Циолковский
- Международный аэропорт Краснодара (Пашковский) – Екатерина II
- Международный аэропорт Красноярска – Д. А. Хворостовский
- Международный аэропорт Магадана (Сокол) – В. C. Высоцкий
- Международный аэропорт Минеральных Вод – М. Ю. Лермонтов
- Международный аэропорт Москвы (Внуково) – А. Н. Туполев
- Международный аэропорт Москвы (Домодедово) – М. В. Ломоносов
- Международный аэропорт Москвы (Шереметьево) – А. С. Пушкин
- Международный аэропорт Мурманска – Николай II
- Международный аэропорт Нижневартовска – В. И. Муравленко
- Международный аэропорт Нижнекамска (Бегишево) – Н. В. Лемаев
- Международный аэропорт Нижнего Новгорода (Стригино) – В. П. Чкалов
- Международный аэропорт Новосибирска (Толмачево) – А. И. Покрышкин
- Международный аэропорт Нового Уренгоя – И. М. Губкин
- Международный аэропорт Норильска – Н. Н. Урванцев
- Международный аэропорт Омска (Центральный) – Д. М. Карбышев
- Международный аэропорт Пензы – В. Г. Белинский
- Международный аэропорт Петропавловска-Камчатского (Елизово) – Витус Беринг
- Международный аэропорт Пскова (Кресты) – княгиня Ольга
- Международный аэропорт Самары (Курумоч) – С. П. Королев
- Международный аэропорт Симферополя – И. К. Айвазовский
- Международный аэропорт Сочи (Адлер) – В. И. Севастьянов
- Международный аэропорт Ставрополя (Шпаковское) – А. В. Суворов
- Международный аэропорт Сургута – Ф. К. Салманов
- Международный аэропорт Сыктывкара – П. А. Истомин
- Международный аэропорт Томска (Богашево) – Н. И. Камов
- Международный аэропорт Тюмени (Рощино) – Д. И. Менделеев
- Международный аэропорт Уфы – Мустай Карим
- Международный аэропорт Хабаровска (Новый) – Г. И. Невельской
- Международный аэропорт Чебоксар – А. Г. Николаев
- Международный аэропорт Челябинска (Баландино) – И. В. Курчатов
- Международный аэропорт Южно-Сахалинска (Хомутово) – А. П. Чехов
- Международный аэропорт Якутска – Платон Ойунский.
Общероссийский конкурс «Великие имена России» завершился 4 декабря 2018 года. Жители Амурской области сделали выбор в пользу Николая Муравьева-Амурского. Он получил 58 % голосов (21 007). Второе место занял Леонид Гайдай с результатом 25 % голосов (9 186). На третьем месте был Михаил Орлов – 15 % (5 479).
Новые имена для аэропортов выбирали всей страной. Всего в голосовании приняли участие более 6 миллионов россиян, сообщают «Вести.ру». Цель проекта — увековечить память выдающихся государственных, военных и общественных деятелей, представителей науки, искусства, культуры, спорта и других лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством.
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