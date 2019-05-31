Президент России присвоил Благовещенскому аэропорту имя Муравьева-Амурского

Фото: Амур.инфо

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед Отечеством». Отныне аэропорт Благовещенска носит имя графа Муравьева-Амурского. Указ вступил в силу со дня его подписания.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Аэропорт Домодедово назван именем Михаила Ломоносова, аэропорт Шереметьево – именем Александра Пушкина, а Внуково – Андрея Туполева.

Интересно, что среди городов, где указом президента переименованы аэропорты, нет Петербурга. В Северной столице со второй попытки победил Федор Михайлович Достоевский, хотя Общественная палата города настаивала на имени Петра I. «Не комментируем», – сказали корреспонденту «Фонтанки» в Пулково.

Полный список имен, которые получили российские аэропорты приводит ТАСС:

Международный аэропорт Анадыря (Угольный) – Ю. С. Рытхэу

Международный аэропорт Анапы (Витязево) – В. К. Коккинаки

Международный аэропорт Архангельска (Талаги) – Ф. А. Абрамов

Международный аэропорт Астрахани (Нариманово) – Б. М. Кустодиев

Международный аэропорт Белгорода – В. Г. Шухов

Международный аэропорт Благовещенска (Игнатьево) – Н. Н. Муравьев-Амурский

Международный аэропорт Владивостока (Кневичи) – В. К. Арсеньев

Международный аэропорт Воронежа (Чертовицкое) – Петр I

Международный аэропорт Екатеринбурга (Кольцово) – А. Н. Демидов

Международный аэропорт Казани – Г. М. Тукай

Международный аэропорт Калининграда (Храброво) – императрица Елизавета Петровна

Международный аэропорт Калуги - (Грабцево) – К. Э. Циолковский

Международный аэропорт Краснодара (Пашковский) – Екатерина II

Международный аэропорт Красноярска – Д. А. Хворостовский

Международный аэропорт Магадана (Сокол) – В. C. Высоцкий

Международный аэропорт Минеральных Вод – М. Ю. Лермонтов

Международный аэропорт Москвы (Внуково) – А. Н. Туполев

Международный аэропорт Москвы (Домодедово) – М. В. Ломоносов

Международный аэропорт Москвы (Шереметьево) – А. С. Пушкин

Международный аэропорт Мурманска – Николай II

Международный аэропорт Нижневартовска – В. И. Муравленко

Международный аэропорт Нижнекамска (Бегишево) – Н. В. Лемаев

Международный аэропорт Нижнего Новгорода (Стригино) – В. П. Чкалов

Международный аэропорт Новосибирска (Толмачево) – А. И. Покрышкин

Международный аэропорт Нового Уренгоя – И. М. Губкин

Международный аэропорт Норильска – Н. Н. Урванцев

Международный аэропорт Омска (Центральный) – Д. М. Карбышев

Международный аэропорт Пензы – В. Г. Белинский

Международный аэропорт Петропавловска-Камчатского (Елизово) – Витус Беринг

Международный аэропорт Пскова (Кресты) – княгиня Ольга

Международный аэропорт Самары (Курумоч) – С. П. Королев

Международный аэропорт Симферополя – И. К. Айвазовский

Международный аэропорт Сочи (Адлер) – В. И. Севастьянов

Международный аэропорт Ставрополя (Шпаковское) – А. В. Суворов

Международный аэропорт Сургута – Ф. К. Салманов

Международный аэропорт Сыктывкара – П. А. Истомин

Международный аэропорт Томска (Богашево) – Н. И. Камов

Международный аэропорт Тюмени (Рощино) – Д. И. Менделеев

Международный аэропорт Уфы – Мустай Карим

Международный аэропорт Хабаровска (Новый) – Г. И. Невельской

Международный аэропорт Чебоксар – А. Г. Николаев

Международный аэропорт Челябинска (Баландино) – И. В. Курчатов

Международный аэропорт Южно-Сахалинска (Хомутово) – А. П. Чехов

Международный аэропорт Якутска – Платон Ойунский.

Общероссийский конкурс «Великие имена России» завершился 4 декабря 2018 года. Жители Амурской области сделали выбор в пользу Николая Муравьева-Амурского. Он получил 58 % голосов (21 007). Второе место занял Леонид Гайдай с результатом 25 % голосов (9 186). На третьем месте был Михаил Орлов – 15 % (5 479).

Новые имена для аэропортов выбирали всей страной. Всего в голосовании приняли участие более 6 миллионов россиян, сообщают «Вести.ру». Цель проекта — увековечить память выдающихся государственных, военных и общественных деятелей, представителей науки, искусства, культуры, спорта и других лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством.