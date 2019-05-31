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31 мая 2019, 20:57 7

Президент России присвоил Благовещенскому аэропорту имя Муравьева-Амурского

Президент России присвоил Благовещенскому аэропорту имя Муравьева-Амурского
Фото: Амур.инфо

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед Отечеством». Отныне аэропорт Благовещенска носит имя графа Муравьева-Амурского. Указ вступил в силу со дня его подписания.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Аэропорт Домодедово назван именем Михаила Ломоносова, аэропорт Шереметьево – именем Александра Пушкина, а Внуково – Андрея Туполева.

Интересно, что среди городов, где указом президента переименованы аэропорты, нет Петербурга. В Северной столице со второй попытки победил Федор Михайлович Достоевский, хотя Общественная палата города настаивала на имени Петра I. «Не комментируем», – сказали корреспонденту «Фонтанки» в Пулково.

Полный список имен, которые получили российские аэропорты приводит ТАСС:

  • Международный аэропорт Анадыря (Угольный) – Ю. С. Рытхэу
  • Международный аэропорт Анапы (Витязево) – В. К. Коккинаки
  • Международный аэропорт Архангельска (Талаги) – Ф. А. Абрамов
  • Международный аэропорт Астрахани (Нариманово) – Б. М. Кустодиев
  • Международный аэропорт Белгорода – В. Г. Шухов
  • Международный аэропорт Благовещенска (Игнатьево) – Н. Н. Муравьев-Амурский
  • Международный аэропорт Владивостока (Кневичи) – В. К. Арсеньев
  • Международный аэропорт Воронежа (Чертовицкое) – Петр I
  • Международный аэропорт Екатеринбурга (Кольцово) – А. Н. Демидов
  • Международный аэропорт Казани – Г. М. Тукай
  • Международный аэропорт Калининграда (Храброво) – императрица Елизавета Петровна
  • Международный аэропорт Калуги - (Грабцево) – К. Э. Циолковский
  • Международный аэропорт Краснодара (Пашковский) – Екатерина II
  • Международный аэропорт Красноярска – Д. А. Хворостовский
  • Международный аэропорт Магадана (Сокол) – В. C. Высоцкий
  • Международный аэропорт Минеральных Вод – М. Ю. Лермонтов
  • Международный аэропорт Москвы (Внуково) – А. Н. Туполев
  • Международный аэропорт Москвы (Домодедово) – М. В. Ломоносов
  • Международный аэропорт Москвы (Шереметьево) – А. С. Пушкин
  • Международный аэропорт Мурманска – Николай II
  • Международный аэропорт Нижневартовска – В. И. Муравленко
  • Международный аэропорт Нижнекамска (Бегишево) – Н. В. Лемаев
  • Международный аэропорт Нижнего Новгорода (Стригино) – В. П. Чкалов
  • Международный аэропорт Новосибирска (Толмачево) – А. И. Покрышкин
  • Международный аэропорт Нового Уренгоя – И. М. Губкин
  • Международный аэропорт Норильска – Н. Н. Урванцев
  • Международный аэропорт Омска (Центральный) – Д. М. Карбышев
  • Международный аэропорт Пензы – В. Г. Белинский
  • Международный аэропорт Петропавловска-Камчатского (Елизово) – Витус Беринг
  • Международный аэропорт Пскова (Кресты) – княгиня Ольга
  • Международный аэропорт Самары (Курумоч) – С. П. Королев
  • Международный аэропорт Симферополя – И. К. Айвазовский
  • Международный аэропорт Сочи (Адлер) – В. И. Севастьянов
  • Международный аэропорт Ставрополя (Шпаковское) – А. В. Суворов
  • Международный аэропорт Сургута – Ф. К. Салманов
  • Международный аэропорт Сыктывкара – П. А. Истомин
  • Международный аэропорт Томска (Богашево) – Н. И. Камов
  • Международный аэропорт Тюмени (Рощино) – Д. И. Менделеев
  • Международный аэропорт Уфы – Мустай Карим
  • Международный аэропорт Хабаровска (Новый) – Г. И. Невельской
  • Международный аэропорт Чебоксар – А. Г. Николаев
  • Международный аэропорт Челябинска (Баландино) – И. В. Курчатов
  • Международный аэропорт Южно-Сахалинска (Хомутово) – А. П. Чехов
  • Международный аэропорт Якутска – Платон Ойунский.

Общероссийский конкурс «Великие имена России» завершился 4 декабря 2018 года. Жители Амурской области сделали выбор в пользу Николая Муравьева-Амурского. Он получил 58 % голосов (21 007). Второе место занял Леонид Гайдай с результатом 25 % голосов (9 186). На третьем месте был Михаил Орлов – 15 % (5 479).

Новые имена для аэропортов выбирали всей страной. Всего в голосовании приняли участие более 6 миллионов россиян, сообщают «Вести.ру». Цель проекта — увековечить память выдающихся государственных, военных и общественных деятелей, представителей науки, искусства, культуры, спорта и других лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством.

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#российская власть #транспорт #конкурсы

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Комментарии
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  • Karasik

    Karasik
    2 часа назад

    Муравьев - Амурский наверное перевернулся в своем костюме...

  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    Кто-нибудь может пояснить, к чему весь этот цирк?

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Вот теперь залетаем!

    Все разом и куда хотим!

  • full

    full
    2 часа назад

    так сколько, господин Путин, новых заводов в Благе появилось за твое правление? Аааа, ни одного? Зато аэропорт теперь имени Муравьева - Амурского? Ну, спасибо, как говорится с паршивой овцы хоть шерсти клок...

  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    2 часа назад

    Чушь полнейшая. Ну ладно Беринг или Ломоносов. Но эти - Николай II и Екатерина II, да.

  • Graf1977

    Graf1977
    2 часа назад

    ИБД в действии!

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

    Очень своевременное решение.Но этого мало.При каждом аэропорте должно быть построено как минимум три храма.

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