В Амурской области в ДТП пострадали девять человек, один погиб (видео)

В Амурской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек. В настоящее время известно о девяти пострадавших. По предварительным данным, среди них четверо детей.

Авария случилась около 20 часов в пятницу, 31 мая. На автодороге в Свободненском районе столкнулись УАЗ и микроавтобус. Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в управлении Госавтоинспекции по Амурской области, один человек погиб, девять пострадали. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

«Перед Бузулями автобус-перевертыш лежит. Там вон кто-то в тяжелом состоянии возле скорой», – комментирует очевидец, проезжая мимо места ДТП.

В амурском управлении МВД сообщили, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.