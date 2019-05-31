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В Амурской области в ДТП пострадали девять человек, один погиб (видео)

В Амурской области в ДТП пострадали девять человек, один погиб (видео)

В Амурской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек. В настоящее время известно о девяти пострадавших. По предварительным данным, среди них четверо детей.

Авария случилась около 20 часов в пятницу, 31 мая. На автодороге в Свободненском районе столкнулись УАЗ и микроавтобус. Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в управлении Госавтоинспекции по Амурской области, один человек погиб, девять пострадали. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

«Перед Бузулями автобус-перевертыш лежит. Там вон кто-то в тяжелом состоянии возле скорой», – комментирует очевидец, проезжая мимо места ДТП.

В амурском управлении МВД сообщили, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

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#дети #ДТП

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