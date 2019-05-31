В Благовещенске возбудили уголовное дело по факту пропажи молодой матери

Следственный отдел по городу Благовещенску СУ СК РФ по Амурской области возбудил уголовное дело по факту исчезновения Ксении Махмудовой. Дело возбуждено по статье «Убийство».

Жительница Благовещенска Ксения Махмудова 10 апреля ушла из дома, расположенного в районе железнодорожного вокзала, и до настоящего времени не вернулась. У амурчанки осталась 4-летняя дочь. При себе у Ксении не было ни документов, ни мобильного телефона.

Как сообщают следователи, розыскные мероприятия и проверка сведений о том, что женщину видели в разных районах города, положительного результата не принесли. Поэтому правоохранители выдвинули версию о криминальном характере ее исчезновения.

Приметы пропавшей: возраст 27 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, цвет глаз карий, волосы черные длиной ниже плеч. Ксения была одета в белую куртку с черным поясом, черные шапку, угги и синие легинсы.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении женщины или об обстоятельствах ее исчезновения, просят сообщить об этом по телефонам: 8924-744-00-20, 52-14-34, 22-14-27 или 102.