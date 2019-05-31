Полпред президента в ДФО ознакомился с ходом работ в Свободном

В рамках рабочего визита в Амурскую область полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев провел совещание по развитию Свободного. В городе президентского внимания ведется строительство газоперерабатывающего завода; готовится еще один крупный проект – газохимический комплекс.

С 2018 по 2020 годы в Свободном запланированы 30 мероприятий. Объем финансирования из средств федерального бюджета составляет 5,1 миллиарда рублей. На 2019–2020 годы запланировано строительство школы на 528 мест, планируется строительство новой поликлиники и родильного дома. Глобальные изменения ждут общественные и дворовые территории города, его инфраструктура.

Под Свободным строятся крупнейшие объекты. Генеральный директор ООО «Газпром переработка Благовещенск» Юрий Лебедев рассказал Юрию Трутневу о ходе строительства Амурского ГПЗ. «В настоящее время на строительной площадке заканчивается монтаж лицензионного оборудования на первой и второй технологических линиях, которые будут введены в эксплуатацию в 2021 году, – сообщил Юрий Лебедев. – Завершена подготовка фундаментов под крупнотоннажное оборудование третьей технологической линии завода, в июне начнется монтаж установок криогенного разделения газа и тонкой очистки гелия второго пускового комплекса».

Также ведется доставка крупногабаритного оборудования, развернуто полномасштабное строительство объектов общезаводского хозяйства, начинаются пусконаладочные работы на объектах энергообеспечения. Одновременно проводится набор специалистов, которые войдут в состав основного эксплуатационного персонала Амурского ГПЗ.

Председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов представил текущий статус проекта Амурского ГХК. Комплекс может быть технологически связан с Амурским ГПЗ. «Высокая динамика строительства. Видно, что строительство идет в запланированном ритме. Я надеюсь, что с газохимическим комбинатом мы тоже стартуем. Договорились с руководством СИБУРа о проведении отдельной встречи в правительстве РФ по обсуждению тех вопросов, которые необходимо решить для старта проекта», – рассказал Юрий Трутнев.

Вместе с тем полпред президента отметил замедление по срокам выполнения работ. «В центре экономического роста в Свободном есть замедление по срокам по семи объектам из 30. У нас сегодня в среднем по Дальнему Востоку более 88 % работ осуществляется в установленные сроки. По 12 % объектам есть задержки в режиме пяти-семи дней. Ситуация находится на контроле у министерства. Здесь задержка чуть больше, но губернатор говорит, что отставание успеют устранить при строительстве», – сказал Юрий Петрович.

Задержка работ по ряду объектов, по словам главы области, некритичная и составляет от месяца до двух. Это связано с низким качеством проектирования. «У нас зачастую, особенно на объекты по инженерным сетям. выходят проектировщики не из Амурской области – из Пермского, Красноярского края, в частности, там проблемы были. С ними очень тяжело коммуницировать, тяжело работать. Как следствие, это сказывается на реализации всего проекта», – объяснил губернатор.

«Для нас критически важно, чтобы проектная документация была соответствующего качества. Потому что есть негативный опыт, когда изначально плохая проектная документация влечет за собой цепочку ошибок и, как следствие, это отражается и на сроках, и на качестве. И зачастую заканчивается в том числе уголовными делами. Мы потратили много времени в течение последнего года, чтобы решить эту проблему системно – не точечно, по объектам, а именно системно. Ситуация находится под контролем, все объекты будут построены в установленные сроки», – пообещал Василий Орлов.