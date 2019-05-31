В Амурской области потратят больше 8 миллионов на создание Дома научной коллаборации

Центр опережающей профессиональной подготовки и Дом научной коллаборации откроются в Амурской области в 2019 году. Оба проекта реализуют на базе АмГУ. Соглашения 31 мая подписали министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева и ректор университета Андрей Лейфа.

Мероприятия реализуются в рамках региональных составляющих «Успех каждого ребенка» и «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». В 2019 году на создание Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) и Дома научной коллаборации из федерального, областного бюджета и внебюджетных источников будет направлено более 78 миллионов рублей.

Свыше 69 миллионов из них пойдет на создание ЦОПП. Социально-экономическая ситуация в Амурской области обуславливает постоянно возрастающую потребность в подготовке высококвалифицированных кадров для промышленности, аграрного сектора, наукоемких технологий, социальной сферы и сферы обслуживания и так далее, сообщает областное правительство.

«Актуальность вопроса создания ЦОПП повышается в связи с реализацией в Амурской области приоритетных проектов федерального значения, в том числе развитие космодрома Восточный, территорий опережающего развития, создание газохимических и нефтеперерабатывающих комплексов, горно-металлургического и логистического кластеров, модернизация Свободного и ЗАТО Циолковский, расширение социально-экономических отношений с КНР», – отметили в правительстве.

Главная задача создаваемого ЦОПП – ликвидация дефицита рабочих кадров на рынке труда для обеспечения отраслей промышленности Амурской области. Планируется, что в год около 400 амурчан смогут повысить свою квалификацию в этом центре.

Оставшиеся 8,3 миллиона направят на создание Центра развития современных компетенций детей «АмурТехноЦентр» (Дом научной коллаборации имени академика РАН М.Т.Луценко). Дополнительные общеразвивающие программы, реализующиеся центром, позволят сформировать современные компетенции, первичные навыки проектного управления, командной работы, исследовательские и изобретательские навыки, получить знания основ современных технологий, в том числе программирования, использования больших данных, информационных ресурсов.

Заниматься в «АмурТехноЦентре» смогут школьники всей области, за год организаторы намерены обучить около 300 ребят.