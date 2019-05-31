В Михайловском районе сняли карантин по бруцеллезу
В хозяйствах села Привольное Михайловского района сняли карантин по бруцеллезу. Приказ об этом подписал начальник амурского управления ветеринарии и племенного животноводства Сергей Самохвалов.
Вспышка бруцеллеза в Привольном была выявлена в конце февраля. Положительную реакцию на заболевание дали 43 коровы из 11 личных подсобных хозяйств.
Распространение бруцеллеза удалось предотвратить. Как сообщили в областном управлении ветеринарии, заболевшие животные были изолированы от здоровых и отправлены на убой.
Ветеринары провели дезинфекционные мероприятия в хозяйствах Михайловского района. Все сельхозживотные были дважды проверены на бруцеллез. После двукратного получения отрицательных проб на заболевание, взятых с интервалом в месяц, было принято решение о снятии карантина с хозяйств.
«Жители села обратились к специалистам управления с просьбой помочь в подборе нового скота, взамен утраченных из-за бруцеллеза коров. В настоящий момент этим вопросом мы уже занимаемся», – отметил начальник управления ветеринарии и племенного животноводства области Сергей Самохвалов.
Просмотров всего: 54