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В Михайловском районе сняли карантин по бруцеллезу

В Михайловском районе сняли карантин по бруцеллезу
Фото: Амур.инфо

В хозяйствах села Привольное Михайловского района сняли карантин по бруцеллезу. Приказ об этом подписал начальник амурского управления ветеринарии и племенного животноводства Сергей Самохвалов.

Вспышка бруцеллеза в Привольном была выявлена в конце февраля. Положительную реакцию на заболевание дали 43 коровы из 11 личных подсобных хозяйств.

Распространение бруцеллеза удалось предотвратить. Как сообщили в областном управлении ветеринарии, заболевшие животные были изолированы от здоровых и отправлены на убой.

Ветеринары провели дезинфекционные мероприятия в хозяйствах Михайловского района. Все сельхозживотные были дважды проверены на бруцеллез. После двукратного получения отрицательных проб на заболевание, взятых с интервалом в месяц, было принято решение о снятии карантина с хозяйств.

«Жители села обратились к специалистам управления с просьбой помочь в подборе нового скота, взамен утраченных из-за бруцеллеза коров. В настоящий момент этим вопросом мы уже занимаемся», – отметил начальник управления ветеринарии и племенного животноводства области Сергей Самохвалов.

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#животные #сельское хозяйство

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