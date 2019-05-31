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сегодня, 19:25 0

В Благовещенске перекроют участок улицы Лазо

В Благовещенске перекроют участок улицы Лазо
Фото: www.kramola.info

В Благовещенске на участке улицы Лазо между Горького и Амурской с 8 часов утра 4 июня будет перекрыто движение транспорта. Это связано с проведением плановых ремонтных работ. Общественный транспорт пойдет по измененному маршруту.

Автобус № 31 пойдет по схеме: улица Горького – Партизанская – Амурская – Первомайская – далее по маршруту в обоих направлениях.

Автобус № 24: улица Амурская – Партизанская – Горького – далее по маршруту.

Автобус № 25: Горького – Партизанская – Амурская – далее по маршруту.

Администрация города Благовещенска просит водителей на время перекрытия выбирать альтернативные маршруты для движения.

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#транспорт

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